Візит Путіна в Монголію.

Все в цьому світі продається і купується, на жаль.

Росія теж заплатить за візит свого лідера. Ціна питання (підтверджена) - на Монголію не розповсюджується заборона на експорт бензину і монголи не матимуть проблем на своєму ринку.

Зараз Монголія також вимагає зняти мита на 800 товарів, важливих для свого експорту. І, напевне, добʼється великих поступок.

Окрім того, зараз Монголія торгується з Росією та Францією за те, хто отримає право будувати АЕС в цій країні. Поки шанси відносно рівні і французи та росіяни говорять про свою перемогу.

Одним словом, коли ми говоримо про демократію, ми маємо також памʼятати, що на все є свій прайс. І у монголів і у розвинутих демократій.