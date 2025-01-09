За что уважать?

Многие россияне обиделись на Зеленского за слова о том, что он не уважает не только Путина, но и "этот народ". А я не обиделся. Отдельных россиян как личностей можно и нужно уважать. Например, Александра Скобова, Алексея Горинова, Михаила Кригера. Но за что сейчас уважать россиян как народ? За то, что дали посадить себе на шею "диктатора-выродка"? За то, что в основном с удовлетворением приняли его пацанский стиль и сортирную эстетику? За то, что в большинстве безучастно смотрели, как власти вытаптывают в грязь остатки свобод, как от безнаказанности сходит с ума "фюрер" и наглеют его чекисты? За то, что в массе сидели у телевизоров и под пивасик болели за "наших" в агрессивных войнах против Чечни, Грузии, Сирии, Украины? За то, что сейчас (за редким исключением) в лучшем случае мирятся, а часто и поддерживают ежедневные военные преступления против украинского народа?

А может быть заслуживает уважения хваленная российская творческая интеллигенция - самовлюбленная, снобистская и алчная - еще в 90-е продавшаяся разным Гусинским и Березовским, а потом в основном оптом купленная властью (некоторые соскочили на каком-то этапе, но было уже поздно)? Или заслуживают уважения "простые россияне", новые мужики Мареи и Иван Денисовичи, которые готовы теперь поверить в любую телевизионную ложь, а за пару миллионов - не прочь пойти убивать украинских соседей?

А может быть заслуживают уважение погрязшие в полукриминальных склоках многие "вожди" российской политэмиграции, имитирующие бурную деятельность, единственный результат которой - их собственное социальное и политическое выживание?

В общем все правильно Зеленский сказал - россияне как народ сейчас уважения не заслуживают.

PS. Что касается автора поста, то он как россиянин тоже на уважение не претендует. А уважать ли меня в личном качестве - решайте сами.