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Война в Украине

Враг выигрывает гонку вооружений. Нам срочно нужно создать Центр решений для спасения Украины

Игорь Луценко

Враг выигрывает гонку вооружений. Нам срочно нужно создать Центр решений для спасения Украины
Враг выигрывает гонку вооружений. Нам срочно нужно создать Центр решений для спасения Украины

Уважаемая община и большой бизнес!

Сообщаю вам как человек, который причастен к процессам и в тылу, и на фронте, и в силу своей биографии разбирается в обеих средах на уровне не менее уверенного пользователя

Сейчас спасение страны буквально лежит на улицах!

Подходи и бери.

Объясняю на примерах.

Проблема : "Увеличилось количество шахедов".

Решение : частные производители произвели по своей инициативе, низовые военные по своей инициативе это решение приняли и по-партизански сбивают (к сожалению, их пока мало, поэтому это не масштабно).

Внимание, участие государства: примерно нуль.

Проблема : Враг выбивает начисто логистику на ноль ФПО.

Решение : частные производители произвели по своей инициативе, низовые военные по своей инициативе это решение приняли и используют. К сожалению, этого недорогого работающего решения пока мало, а есть много неработающих.

Внимание, участие государства: примерно нуль.

Проблема : Враг работает по нам массово ФПО на оптоволокне, а мы – по нему нет

Решение : частные производители произвели по своей инициативе, низовые военные по своей инициативе это решение приняли и используют. К сожалению, этого недорогого работающего решения пока мало.

Внимание, участие государства: в разработке и производстве ноль.

Можно продолжать, но мне не хочется дальше копипастить, достаточно.

Я здесь не буду расписывать какой график у россиян. Я просто вам обещаю, что то, что сейчас есть у россиян по шахедам в тылу, ФПО на фронте и т.д. – это только вводная стадия. Основная будет такая, что мы будем вспоминать 23 и 24 как годы очень лайтовой, почти незаметной дроновой войны.

Нам нужно разрабатывать свои средства, и срочно.

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Очень часто пишут эти буквы "Власть должна…". Давайте пока без этого. Пожалуйста.

Власть у нас есть, они контролируют так называемую правоохранительную систему, то есть следственные и оперативные органы, а также суды. Может, это и на пользу в нынешней ситуации. Гм, да, скорее на пользу.

Но выигрывать войну, то есть гонку вооружений, пока государство не научилось. И не знаю, учится ли. Потому что за три с половиной года, как говорится, и медведя можно научить ездить на велосипеде и курить.

Поэтому я в очередной раз обращаюсь к большому, среднему и малому бизнесу, а также к активным гражданам, которые просто хотят оградить страну и себя от бед, которые постоянно изобретают, разрабатывают и производят наши враги – РФ, Северная Корея, Беларусь, Иран и т.д.

Господа, давайте формировать центр решений по спасению Украины.

Нам всего-то нужно три компонента. Первая – это большие деньги. Вторая – это инженерная часть (разработчики и изготовители). Третья – это не тупые военные типа меня, навевавшие себе понимание того, какие технологические разработки нужны для победы в войне.

Ну, правда, разве это много? У нас есть практически все из этого, надо просто, как линзой, свести в одну точку весь этот свет.

PS Если такая огласка не подействует, я перейду к угрозам ;)

Источник:facebook.com

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