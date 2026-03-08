Война с Украиной убила производство танков в России: с чем столкнулись оккупационные войска и чего ждать

По состоянию на 23 февраля 2022 года Россия считалась страной с одним из самых больших как действующих, так и находящихся на хранении танковых парков в мире. Но к началу 2026 года страна-агрессор не только утратила эти позиции, но еще и прошла точку невозврата, превратившись в танкового аутсайдера по темпам производства готовой продукции с нуля. Более того, некоторые танкостроительные и обслуживающие ОБТ предприятия могут и вовсе исчезнуть.

Подробнее об этом читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

На момент начала полномасштабного вторжения в Украину, российская танкостроительная отрасль переживала очень странную фазу своего существования, которую можно было охарактеризовать как имитация.

Дело в том с конца 1980-х и в течение всего периода 1990-х годов танкостроение в России масштабно деградировало. Причем настолько, что единственным предприятием, способным выпускать новую продукцию с нуля, оставался лишь "Уралвагонзавод" – производитель танков Т-72 и Т-90.

В свою очередь, "Омсктрансмаш", основной производитель танков Т-80, уже к концу 90-х критически утратил возможность загружать производственные линии новой, готовой продукцией.

Наверное, стоит уточнить тот факт, что "Уралвагонзавод" еще со времен СССР пытался занимать исключительно монопольную позицию в вопросах производства основных боевых танков и всячески топил своих конкурентов, при этом не забывая воровать прогрессивные идеи. Как, например, у Александра Морозова и его Т-64.

В 1990-х эта борьба за бюджет в нищей России только усилилась. И имея серьезное лобби в высших эшелонах власти именно "Уралвагонзавод" способствовал устранению своих конкурентов (в частности "Омсктрансмаша") – чтобы те были не более чем ремонтными заводами, не способными принимать участие либо производить совершенно новую, готовую продукцию.

То есть, именно лоббизм и жажда монополии "Уралвагонзавода" привела к технической и технологической деградации танкостроения в России.

Но, как бы это странным ни звучало, буквально каждый квартал, полгода или год российская пропаганда рассказывала о том, что для нужд ВС РФ отгружаются все новые и новые партии танков Т-72, Т-80 и прочих – в самых разнообразных модификациях.

Если на момент начала полномасштабного вторжения в Украину в России и вправду настолько деградировало танкостроения, как я утверждал выше, то как же так получилось, что поставки танков продолжались?

Большой обман

На момент начала полномасштабной войны против Украины, у ВС РФ боеспособными насчитывалось около 3 200 танков разных модификаций. При этом, более 7 200 основных боевых танков находились на хранении, подавляющее большинство из которых произведенные во времена СССР и оставленные по наследству России.

Единственный же танк, который после 1990-х годов российские заводы могли производить с нуля (то есть абсолютно новую продукцию), был только Т-90. Это крайне неудачная модернизация Т-72Б, но которой "зеленый свет" дал лично Борис Ельцин, чтобы показать всему миру, что у современной России есть свой, новый, "не имеющий аналогов" танк.

Можно долго говорить о том, насколько Т-90 был изначально дефективным и куда более уязвимым (особенно в области башни) в отличие от даже уже архаичного прародителя Т-72Б. Но в России ошибки не признают, а пытаются их прикрыть блестящими обертками, ну или пафосными рекламными кампаниями и продажными танковыми биатлонами.

Но вот в том-то и дело, что основной долей танков, которые поставлялись в ВС РФ, были как раз Т-72, Т-80 и иногда даже Т-62, которые шли под характеристикой "новый". Но, повторюсь, начиная с 2000-х годов российские танкостроительные предприятия не могли производить новой продукции, за исключением Т-90 на "Уралвагонзаводе". Откуда же тогда другие новые модификации?

На самом деле все просто. На российских предприятиях проводили расконсервацию советских запасов ОБТ, ремонтировали их, модернизировали и поставляли в войска как новую продукцию.

Например, расконсервация, ремонт и модернизация Т-72 до уровня Т-72Б3 в среднем оценивалась до 2022 года в $400 тыс., средний же ценник танка такого типа – это $3-4 млн.

Танк поставлялся как новый, хотя на деле он был расконсервированным и модернизированным. А порой один и тот же танк мог проходить несколько этапов модернизации: например Т-72Б3 образца 2011 года, затем 2014-го, 2016-го и т.д. И всегда в отчетности они фиксировались как "новые".

Поэтому один и тот же танк, выпущенный в 1982 году, мог отправиться на хранение, прождать два десятилетия под слоем пыли, а затем быть трижды назван новым" в результате поочередных модернизаций. А это при суммарных затратах бюджетных средств менее $1 млн позволяло "распилить" до $10 млн и более!

Таким образом, при имитации производства новых танков его как такового в России не было более двух десятилетий. Единственный танк, который в РФ производили с нуля (то есть, абсолютно новую готовую продукцию), это Т-90 на "Уралвагонзаводе" – в количестве менее ротного комплекта (11) в месяц, в среднем же 6-7 ОБТ.

Россия вступила в войну с Украиной в состоянии отсутствия танкового производства, но с колоссальными запасами ОБТ советской эпохи. Запасами, которые хоть и были колоссальными, но не бесконечными. И за четыре года они предельно истощились.

Потери и последствия

За период с начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска, согласно данным Генерального штаба ВСУ, потеряли более 11 700 танков. В свою очередь, согласно верифицированным данным мониторинговых групп, потери ОБТ у РОВ составляют от 4 300 до 4 500.

Отмечу, что верифицированные данные зачастую в 2-2,5 раза отличаются от реальных из-за невозможности зафиксировать документально все потери. Кроме того, что в статистику Генштаба ВСУ, что мониторинговых групп включаются как уничтоженные боевые единицы, так и поврежденные, а также затрофеенные. Иными словами, поврежденный в 2022 году танк мог быть отправлен на ремонт и вернуться на поле боя в 2023-м и быть там уничтоженным. Но таких случаев не много.

Для понимания количества невозвратных потерь снова возьмем данные мониторинговых групп, а это в диапазоне от 3 200 до 3 500 уничтоженных ОБТ, и умножаем на коэффициент 2-2,5. В результате получаем минимум 6 400 или максимум 8 750 уничтоженных танков.

Напомню, что накануне полномасштабного вторжения у РОВ было в строю 3 200 боеспособных танков и более 7 200 на хранении – или суммарно 10 400. Но эти цифры следует читать еще и с учетом возможностей восстановления после длительного хранения – зачастую в крайне неблагоприятных условиях.

На сегодняшний день большая часть техники, которая хранится под открытым небом на Центральных базах резерва танков (ЦБРТ) уже в непригодном для восстановления состоянии. Иными словами, за четыре года полномасштабной войны российские танковые предприятия выгребли все, что только можно было восстановить. Причем некоторые типы танков исчезли вовсе либо оказалась на грани исчезновения.

Например, на базах хранения практически исчезли танки Т-90А и Т-90С. Отсутствуют Т-80У, а основная боевая машина, дававшая возможность существовать "Омсктрансмашу" – Т-80БВ – осталась на складах в количестве менее 100 единиц. Причем, это экземпляры не в лучшем ремонтопригодном состоянии.

Уверен, что 2026-й станет годом окончательного умерщвления "Омсктрансмаша".

Не лучше ситуация и на российской монополии – "Уралвагонзаводе", который годами душил своих конкурентов. Его производственная линия может с большим трудом выдавать в месяц (по состоянию на конец 2025 года) до ротного комплекта Т-90М "Прорыв". В свою очередь, восстановление и модернизация столкнулись с истощением запасов танков Т-72Б и переходят на куда более устаревшие Т-72А.

На сегодняшний день, основные российские предприятия, которые заняты в, условном производстве и восстановлении танков, это:

"Уралвагонзавод" – восстановление и модернизация Т-72. Восстановление и модернизация, а также в небольшом количестве производство Т-90;

"Омсктрансмаш" – восстановление и модернизация Т-80 (не производство!);

103-й бронетанковый ремонтный завод – восстановление и модернизация Т-62 (не производство!);

61-й БТРЗ – восстановление и модернизация Т-72, Т-80 (не производство!);

163-й БТРЗ – восстановление и модернизация Т-72 (не производство!).

В ближайшее время часть из них остановится из-за отсутствия возможности выполнять заказы, так как не имеет материала для работы. Одним из первых, кто в полной мере ощутит на себе кризис, станет именно "Омсктрансмаш". Затем в течение 2026-2027 годов будет полностью исчерпан потенциал прочих предприятий.

Война в Украине убила российское танкостроение, которое до того успешно добивали российские корыстные монополии и которое уже никогда не возродится и не сможет вернуться на уровень 23 февраля 2022 года. Совокупность факторов, накопившихся после развала СССР, привела не только к деградации, но и неминуемой гибели этой отрасли в РФ.