Лариса Валентиновна Кадочникова с ластами, засунутыми в красненькие брючки, требует права говорить по старинке с объяснением "я заслужила, потому что никуда не уехала". В киевский ресторан не пустили военного, ссылаясь на клиентскую политику заведения и приказ владельца. Портнов судится с журналистами, которые о нем писали, и имеет гарантированные шансы выиграть в контролируемом им правосудии. 16-летние юноши топчут государственный флаг и орут на весь Крещатик "Я русский!". Зеленка приподнято рапортует о прекращении транзита российского газа, но почему-то продолжает качать российскую нефть, обогащая казну ворона на 7 млрд долларов.

Это не просто срез топ-новостей за последние сутки. Это хроники такого пике, из которого мертвую петлю уже не вырулишь. За каждой подобной новостью маячит размытое побережье проигранного внутреннего фронта. Потому что аскариде Ларисе пол зала кричит "браво" на словах "я заслужила говорить по-русски", а Союз кинематографистов становится в защиту. А уставшие посетители киевских ресторанов гораздо спокойнее чувствуют себя без присутствия бойца в камуфляже. А украинские судьи держат клятву верности своим патронам. А юноши и юноши дальше млеют от русского рэпа и считают героями презирающих героев. А зеленистая фан-зона в силу своей имбецильности никогда не спросит о прокачке российской нефти.

Из этого следует вывод, что война никаких выводов не породила для значимой части населения, достойного собственных оккупантов.