ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Суспільство

Війна ніяких висновків не породила для значної частини "насєлєнія", гідного своїх окупантів

Остап ДроздовОстап Дроздов

Війна ніяких висновків не породила для значної частини 'насєлєнія', гідного своїх окупантів
Війна ніяких висновків не породила для значної частини ''насєлєнія'', гідного своїх окупантів

Ларіс Валєнтінавна Кадочнікова з ластами, запханими в краснєнькі брючки, вимагає права гаваріть по старинке з поясненням "я заслужила, ибо никуда не уехала". У київський ресторан не впустили військового, посилаючись на клієнтську політику закладу і наказ власника. Портнов судиться з журналістами, які про нього писали, й має гарантовані шанси виграти в досі контрольованому ним правосудді. 16-річні юнци топчуть державний прапор і горлопанять на весь Хрещатик "Я руский!". Зеленка припіднесено рапортує про припинення транзиту російського газу, але чомусь продовжує качати російську нафту, збагачуючи казну ворона на 7 млрд доларів.

 

Це не просто зріз топ-новин за останню добу. Це – хроніки такого піке, з якого мертву петлю вже не вирулиш. За кожною подібною новиною маячить розмите прибережжя програного внутрішнього фронту. Бо аскариді Ларисі пів зали кричить "браво" на словах "я заслужила говорить по-русски", а Спілка кінематографістів стає на захист. А уставшиє відвідувачі київських ресторанів набагато спокійніше почуваються без присутності бійця в камуфляжі. А українські судді далі тримають клятву вірності своїм патронам. А юнаки і юнки далі мліють від руского репа і вважають героями тих, хто зневажить героїв. А зеленкава фан-зона в силу своєї імбецильності ніколи не спитає про прокачку російської нафти.

 

З цього випливає висновок, що війна ніяких висновків не породила для значної частини насєлєнія, гідного своїх окупантів.

Джерело:facebook.com

Війна в УкраїніБлогиУкраїна