Военная эскалация на Ближнем Востоке: что происходит?

Кризис на Ближнем Востоке. Ядерное соглашение Трамп. Удар Израиля по Ирану.

Собственно, о потенциальной военной эскалации на Ближнем Востоке коротко.

Что происходит? Между Ираном и Израилем, с возможным привлечением США, назревает серьезный конфликт, связанный с провалом переговоров по иранской ядерной программе.

Главная причина — неудачные попытки администрации Дональда Трампа заключить новое ядерное соглашение. Парадокс в том, что предварительное соглашение, заключенное во времена Обамы, Трамп сам и разорвал. Его текущие дипломатические усилия выглядят максимально иррациональными.

Во-первых, он фактически исключил из процесса Израиль — мощную военную силу в регионе. Как бы я ни относился к правительству Нетаньяху (очень отрицательно), игнорировать позицию ключевого союзника когда у тебя нет сильных карт (а у Трампа их реально нет) – довольно специфический подход.

Во-вторых, он привлек к переговорам Россию, прямо заинтересованную в их провале. Для Кремля урегулирование иранского вопроса означает снятие санкций, выход на рынок огромных объемов иранской нефти и, как следствие, падение цен. Стабильность на Ближнем Востоке – прямая угроза российским интересам.

Действия Трампа восемь лет назад привели к победе ультраконсервативного крыла в самом Иране. Если соглашение Обамы позволило наладить диалог Ирана с ЕС и оттянуть его от китайско-российской оси, то разрыв соглашения только усугубил радикалов. Сегодня они, чувствуя слабость американской позиции, требуют гораздо большего, ведь Трамп открыто демонстрирует, что стремится к соглашению любой ценой, и этим можно манипулировать.

На другой стороне — правительство Израиля во главе с Беньямином Нетаньяху, которое также не заинтересовано в соглашении. Его правительство переживает глубокий политический кризис из-за затягивания войны в Газе и вопроса о том, как он допустил террористическую атаку ХАМАС. Для Нетаньяху продолжение войны и создание образа "Израиля в осажденной крепости" — единственный способ сохранить власть и избежать суда, причем не международного, а обычного израильского.

В этой ситуации интересы израильских и иранских радикалов парадоксально совпадают: обеим сторонам выгодно обострение, а не компромисс.

На этом фоне единственной силой, стремящейся к стабильности, выступают ближневосточные монархии — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман. Они активно трансформируют свои экономики из нефтяных в постиндустриальные, развивая финансы и туризм. Для них война – это катастрофа. Они, "взрослые в комнате", пытаются помочь американской дипломатии выйти из тупика.

Нас ждет ключевой момент. 15 июня в Омане должен пройти очередной раунд переговоров. Если он не принесет серьезного прогресса, риск того, что Израиль, руководствуясь политической выгодой для Нетаньяху, решится на превентивный удар по иранским ядерным объектам, значительно возрастет.

Какими будут последствия такой войны? Поскольку общей границы нет, вероятнее всего, это будет воздушная война – обмен ракетными и дроновыми ударами. Главная опасность — возможная блокировка Ираном Ормузского пролива, ключевого маршрута транспортировки нефти. Это спровоцирует глобальный энергетический кризис, резкий рост цен на нефть и возможно даже ее физический дефицит. Такой сценарий невыгоден ни Китаю, ни Индии, ни Европе, ни самим США, где рост цен на бензин ударит по рейтингу Трампа.

Единственный, кому это определенно выгодно – и то только очень краткосрочно – Россия. Таким образом, провал американской дипломатии на Ближнем Востоке создает прямую угрозу всему региону и вызовы глобального уровня. Если еще несколько месяцев назад прямая война между Ираном и Израилем казалась маловероятной, то сегодня, благодаря "мастерству" переговорщиков Трампа, риск достаточно высок.

Надежда остается на то, что региональные игроки смогут вмешаться и не допустить самого плохого. Но эта ситуация — яркий пример того, что происходит, когда сложную дипломатическую работу поручают долбограям, призывающие к тушению пожара, доливают в нее топлива. Да, во всем за что берутся.

Наблюдаем дальше.