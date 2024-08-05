Вкусная закуска из летних овощей: раз, два и готово

Закуска раза два и готова.

Обожаю лето за овощи и фрукты.

Именно поэтому сегодня подготовил для вас вкусный рецепт салата.

Ингредиенты:

• Кабачок;

• Помидор;

• Лук;

• Масло;

• Мед;

• Любимые сушеные травы;

• Чеснок;

• Соевый соус;

• Сок лимона.

Способ приготовления:

1. Овощи порезать, как на видео.

2. В отдельной миске смешать масло, мед, травы, соус и сок лимона и выжать чеснок. Перемешать.

3. В пакет – слайдер сложить нарезанные овощи, залить смесью, закрыть пакет и хорошо перемешать.

4. Отправить в холодильник на несколько часов.

Готово.