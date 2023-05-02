Весенние акции FAVBET – Повышенные коэффициенты и приключения в мире Киберпанк

В эту весну онлайн-казино и букмекер FAVBET подготовили несколько интересных акций для игроков. Среди них – как привычные для продукта джекпоты и выгодные предложения на ставки, так и благотворительные инициативы, позволяющие игрокам не только завоевать выигрыш, но и поддержать ВСУ. Сегодня рассказываем обо всех новинках раздела "Акции" ведущего украинского оператора.

Киберпанк 2023

Новое патриотическое промо FAVBET, продолжающее идею недавно завершенной акции "Прокачка авто для ВСУ", где компания перечисляет часть прибыли от ставок игроков на благотворительные инициативы.

Киберпанк 2023 переносит пользователей в мир неона и высоких технологий, где они в роли наемников выполняют миссии и квесты и приближают приобретение сверхсовременного оборудования для украинских защитников. На роль проводника и помощника игроков избрали лидера рок-группы O.Torvald, а ныне еще и военнослужащего ВСУ Женю Галича.

В рамках акции игроков ожидает 4 большие миссии, включающие 36 квестов, каждая из которых имеет собственную цель. Так, например, Миссия 1: "Видящий в темноте" уже собирает на тепловизоры. Далее будут сборы на дроны, антидронные ружья, а также на биопротезирование для раненых бойцов.

Чтобы продвигаться по миссиям, игрокам необходимо выполнять квесты и подниматься в рейтинге еженедельных турниров, увеличивая сумму сбора, а также получая билеты для участия в финальном розыгрыше.

Акция проходит с 10 апреля по 2 июля, а уже 3 июля FAVBET обещает разыграть среди игроков 20 современных гаджетов для покорения будущего – игровой ноут, консоль, яблочные устройства, шлемы виртуальной реальности и многое другое.

Джекпот

Специально для соискателей действительно больших выигрышей. До конца текущего года игры на всех слотах и live-играх могут принести игрокам один из четырех видов джекпотов, зависящих от размера ставки: Mini, Minor, Major и Mega. Для участия в Mini розыгрыше достаточно ставки в 1 грн., в то время как активировать Мега-джекпот удастся только после ставки в 50 грн.

Все джекпоты при этом накопительные, то есть их сумма постепенно увеличивается с течением времени и напрямую зависит от активности и размера ставок игроков. Розыгрыш джекпота происходит случайным образом, то есть шансы не зависят от количества ставок – может повезти с первого же раза.

Радует, что у FAVBET не установили никаких условий отыгрыша для джекпота. Если выиграли – всю сумму можно вывести. Конечно, после уплаты налогов, потому что казино работает легально.

Повышенный коэффициент

Еще одна постоянная акция FAVBET. Чтобы воспользоваться, нужно следить за специальной таблицей, которую обновляет букмекер на сайте ежедневно в 10:00 утра. Здесь появляются события, на которые можно сделать ставку с повышенным коэффициентом и увеличить возможный выигрыш. Как правило, в таблицу попадают топовые дерби, пользующиеся наибольшей популярностью. К примеру, 19 апреля повышенный коэффициент давали на четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов между Баварией и Манчестер Сити.

Экспресс дня

Как пишут в самом FAVBET, это акция для тех, кто любит "когда экспресс доезжает". В компании предлагают повышенный коэффициент к одному из экспрессов, так называемого "Экспресса дня", которые букмекер собирает по собственному усмотрению. Среди плюсов – события подбирают так, чтобы они происходили примерно в одно время, поэтому экспресс рассчитывается очень быстро. Конечно, для того, чтобы экспресс "доехал", выиграть должны все ставки в его пределах, однако это уже особенность формата.

В общем, заметно, что FAVBET постепенно усиливает свои позиции на рынке, довольно сильно трясло последние несколько месяцев. Появляются новые акции для новичков и настоящих фанатов, и в целом продукт становится интереснее. Если зимой набор промо организатора казался довольно ограниченным по сравнению с другими, то уже сейчас очень сбалансированное и выгодное предложение как в казино, так и в БК. Надеемся, что в будущем эта тенденция продолжится.