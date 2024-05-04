В ВСУ оценили планы окупантов на фронте: готовимся к худшему сценарию

Сейчас на фронте наблюдается разведка боем со стороны окупантов, которые ищут слабые места в украинской обороне. По словам командира подразделения Terra Николая Волохова, россияне пока не добились значительных успехов в своих разведывательных действиях.

"Какую тактику сейчас применяют россияне? Это о том, что я чувствую, слышу от своих товарищей, которые находятся на других участках. Пытаются прощупывать, где можно двигаться, где нельзя", - сказал Волохов.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

Однако украинские бойцы не расслабляются и готовятся к худшему сценарию – масштабному наступлению РФ на нескольких направлениях. "Мы не можем игнорировать возможность того, что Россия повторит попытку широкомасштабного вторжения с целью существенного продвижения в глубь Украины", - подчеркнул командир Terra.

Подразделение Волохова готовится к обороне, исходя из максимально возможных боевых возможностей противника. "Готовимся к худшему сценарию, исходим из максимальных возможностей врага, а не из наиболее вероятных его действий. И действуя так - это и на войне, и в бизнесе универсальный подход - думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий. А будет оно" какое, чем максимальные возможности, — ну и хорошо", - пояснил он.

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Следует отметить, что риск нового наступления РФ подтверждают и другие военные эксперты. Так, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко считает, что враг может атаковать по разным направлениям, ведь ему нужна "победа" до 9 мая для пропаганды. По его данным, оккупанты планируют наступление на Времен Яр, Краматорск, Славянск, Константиновку, а также будут пытаться прорваться через Купянск в Оскольское водохранилище.

Кроме того, не исключено, что враг активизирует действия по направлению Сум и Крынок. Украинские военные готовы к обороне и дадут достойный отпор любым попыткам врага прорвать оборону.

Напомним, ВС РФ стали чаще обстреливать баллистикой.

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