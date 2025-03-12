В Украине ожидаются грозы: какая погода будет 13 марта

В Украине завтра возможны грозы! Сразу предупреждаю, чтобы имели в виду.

Грозы 13 марта возможны в западных областях, кое-где в центре и на севере.

Завтра циклон над Польшей будет забрасывать к нам атмосферные фронты с дождями – дожди пройдут там, где и грозы (разумеется) на западе, севере и в центральных областях. Вечером немного подойдет еще и на Харьковщине.

На остальной территории - без существенных осадков.

Внимание!

В четверг в Украине ожидается сильный ветер (карта сильного ветра – внизу) южных направлений, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Будьте крайне осторожны. На крайнем востоке ветер будет сдержаннее, разве что умеренный.

Температура воздуха продолжает ставить рекорды каждый день.

Кстати, подчеркиваю: если вы читаете о каких-то нынешних температурных рекордах, это обычно рекорд для конкретного дня, а не недели, месяца или сезона.

Так вот.

Завтра, 13-го марта в Украине для ожидается +15+22 градуса.

Ветер несколько снизит температуру комфорта. но все равно будет ощущаться на улице апрель, а не март.

Но ведь вы помните, что, начиная с 15-16 марта, в Украину заходит холодная воздушная масса и март мама-атмосфера приведет за ухо домой - температура воздуха снизится существенно.

К югу и востоку похолодание придет 16-17 марта.

В Киеве 13 марта ожидается ветреная погода с периодическими штормовыми порывами южного ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте внимательны!

Теплая погода будет продолжаться, днем завтра до +18 градусов.

Дождь в столице в четверг вероятнее во второй половине дня или вечером.

В Киеве температура воздуха ощутимее начнет снижаться с субботы, с 15 марта.

И еще раз – завтра возможны грозы!