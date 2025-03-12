В Україні очікуються грози: яка погода буде 13 березня
В Україні завтра ймовірні грози! Одразу попереджаю, щоб мали на увазі.
Грози 13-го березня можливі у західних областях, подекуди в центрі та на півночі.
Завтра циклон над Польщею буде закидати до нас атмосферні фронти із дощами - дощі пройдуть там, де і грози (зрозуміло)) на заході, півночі та в центральних областях. Ввечері трохи подощить ще й на Харківщині.
На решті території - без істотних опадів.
Увага!
У четвер в Україні очікується сильний вітер (карта сильного вітру - внизу) південних напрямків, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Будьте вкрай обережними. На крайньому сході вітер буде стриманішим, хіба що помірний.
Температура повітря продовжує ставити рекорди щодня.
До речі, наголошую: якщо ви читаєте про якісь теперішні температурні рекорди, це, зазвичай, рекорд для конкретного дня, а не тижня, місяця чи сезону.
Так ось.
Завтра, 13-го березня в Україні впродовж для очікується +15+22 градуси.
Вітер дещо знизиться температуру комфорту. але все одно відчуватиметься надворі квітень, а не березень.
Але ж ви пам'ятаєте, що починаючи із 15-16 березня в Україну заходить холодна повітряна маса і березень мама-атмосфера приведе за вухо додому - температура повітря знизиться суттєво.
На південь та схід похолодання прийде 16-17 березня.
У Києві 13-го березня очікується вітряна погода із періодичними штормовими поривами південного вітру до 15-20 метрів за секунду. Будьте уважними!
Тепла погода триватиме, вдень завтра до +18 градусів.
Дощ у столиці у четвер більш ймовірний в другій половині дня або ввечері.
У Києві температура повітря відчутніше почне знижуватися із суботи, із 15-го березня.
І ще раз - завтра можливі грози!