В Украине хотят изменить правила выхода на пенсию: кто не сможет получить выплаты
С 2024 года в Украине будет постепенно расти минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. Этот процесс будет продолжаться до 2028 года, когда для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 35 лет стажа.
Для получения подробной информации о пенсионном обеспечении обращайтесь в Пенсионный фонд Украины.
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Что изменится:
- Ежегодное увеличение: Каждый год к минимальному страховому стажу будет прибавляться 1 год.
- Выход на пенсию в 60 лет: Для ухода на пенсию в 60 лет в 2028 году понадобится 35 лет стажа.
- Выход на пенсию в 63 года: Для ухода на пенсию в 63 года в 2028 году потребуется от 25 до 35 лет стажа (в зависимости от года рождения).
Что делать, чтобы не пропустить:
- Следите за изменениями: Следите за обновлениями на сайте Пенсионного фонда Украины, чтобы быть в курсе изменений в требованиях к страховому стажу.
- Считайте свой стаж: Вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте ПФУ, чтобы рассчитать свой имеющийся и необходимый страховой стаж.
- Платите взносы: Убедитесь, что вы регулярно платите страховые взносы в Пенсионный фонд.
Важно:
- Увеличение страхового стажа касается только тех, кто выходит на пенсию после 2024 года.
- Для некоторых категорий граждан (например, военных, инвалидов Чернобыля) существуют льготы по выходу на пенсию.
- Вы можете доработать или докупить страховой стаж, если его не хватает.
Средний пенсионный возраст в Украине составляет 54 года. Однако для получения достойной пенсии желательно иметь значительно больший страховой стаж.
Напомним, мы уже писали, кто из пенсионеров получит максимальные соцвыплаты.
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