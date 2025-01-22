В США уже наступил Золотой век, или Кто мешает Трампу

Ура, товарищи американцы! У вас уже наступил Золотой век!

Трамп заявил, что "Золотой век Америки начинается прямо сейчас", а дальше "наша страна будет процветать. Нам будут завидовать все нации и страны". Что-то до боли знакомое. Как будто российский телеканал включил. У них там тоже давно "золотой век", и им, живущим в путинской России, а особенно в собянинской Москве - "все завидуют".

Известная история. Трамп обещал американцам золотой век. А Гитлер обещал немцам тысячелетнее процветание в Третьем Рейхе. Хрущев - коммунизм в 1980 году. Мавроди Лёне Голубкову - дом в Париже. Чубайс всем россиянам - по "Волге" за ваучер. А "начальник службы безопасности банка" тетё Клаве - вернуть переведенные на "секретный счет" деньги с процентами. Лиса Алиса Буратино тоже много чего обещала.

Но Трамп, конечно, не такой. Он врать не будет. Поглядите на его честную рыжую морду. У него всё по чеснаку будет. Вот только американцы на Марс полетят и Мексиканский залив в Американский переименуют - и сразу в золотом веке окажутся. Трамп знает - маршрут рассчитал в точности, до деталей.

Гитлеру, помнится, привести страну в золотой век евреи мешали, а Сталину - вредители и враги народа. Трампу мешают иммигранты, демократы и небинарные персоны. Но ничего, сейчас он их прищучит и наступит в США эра всеобщего благоденствия. Ждите, дорогие граждане, осталось совсем недолго.

Правда для некоторых американцев счастье наступит немного раньше, чем для других. Для Трампа и Маска, например. Маск на новой трамповской государственной программе подготовки полетов на Марс триллионером станет, а Трамп постарается его догнать с помощью собственной криптовалюты и других афер.