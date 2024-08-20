В России, как всегда, что-то пошло не так

Минобороны россии сообщило о создании, ну надо же, группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск".

Напомню, что до конца 2023 года существовали группировки прикрытия государственной границы "Белгород", "Курск" и "Брянск", которые затем были трансформированы в единую ГВ "Север", целью чего была подготовка к нападению на север Харьковской области, с концентрации основного ударного ресурса в Белгородской области. Кстати, по старинке, я часто в своих обзорах продолжал ГВ "Север" делить на подгруппы "Белгород", "Курск" и "Брянск".

Собственно, как всегда, что-то пошло не так. Но эта трансформация вызывает вопросы о том, какова теперь будет судьба генерала Лапина, под провальную авантюру которого на севере Харьковщины и создавалась ГВ "Север"? Похоже слухи о скором привлечении этого генерала по внезапно всплывших коррупционным делам могут оказаться не просто слухами.

В остальном же, такое деление внесёт краткосрочную, но очень важную дополнительную неразбериху в систему управления, помимо уже имеющейся.

А потому, наша песня хорошо - начинай сначала. Как бы штаб ГВ "Курск" размещался бы к концу всех этих пертурбаций уже не в Курске, а где-нибудь в Воронеже. Но тогда, вполне логично было бы создавать и ГВ "Воронеж"...