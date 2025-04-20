В Кремле заерзали: для чего придумали театральное представление ''Пасхальное перемирие''

Очевидное и правильное политическое решение поставить ударение на том, что питун отказался от предложения Трампа прекратить огонь на 30 дней без всяких условий.

Однако, после жестких заявлений Рубио и Трампа в кремле заёрзали, ибо их ключевой целью остается убедить Трампа в том, что это Зеленский и Украина срывают переговоры, чтобы максимально оторвать Украину от поддержки.

Для этого и запланировано театральное представление с питуном в главной роли под названием "пасхальное перемирие".

С той же самой целью начался накат и на страны Евросоюза, вчера свой высер опубликовал Нарышкин, сегодня "еврофашистов" стращали у Лаврова. Цель понятна: напугать европейцев убеждением их в том, что они - следующая жертва, и параллельно дать пасс Трампу и Венсу в форме сакраментальной цитаты Жириновского "не сметь дамбить бамбасс - лучше вместе *банем по Брюсселю".

Это все инструменты главной цели - убрать из уравнения западную поддержку Украины.

Однако, судя по жестким словам Рубио и Трампа, не смотря на попытки Виткоффа зализать питуна до дыр, какая-то часть администрации всё же понимает, кто на самом деле стоит на пути у Нобелевской премии мира для Дональда Трампа (подсказочка - это не Зеленский).

Естественно, никакой огонь российская армия прекращать не будет. Ибо, инструмента его контроля ни у кого нет. Хотя, учитывая то, что Зеленский признал тот факт, что разведка США видит абсолютно все, что взлетает с территории России - то, все-таки, "небо и море" (по которым и было первое предложение, потому что это можно проконтролировать) американцы увидят. И доложут Дональду Фредовичу.

В связи с этим, очень рекомендую читать поменьше комментарии Фионы Хилл в НЙТ, ври всем уважении к которой, нужно помнить, что пока Обама получал нобелевку низачто, она активно ездила на Валдайский клуб путинферштееров.

В общении с западными коллегами из США и ЕС в пасхальное воскресенье следует обязятельно подчеркнуть, что ключи к миру всегда находились и продолжают находиться в кремле. И, только, когда на питуна прикрикнут из Вашингтона, или, хотя бы просто дипломатично поднимут бровь, то он начинает устраивать спектакли и извиваться как уж на сковороде.

Следовательно, путь Дональда Фредовича к Нобелевской премии мира лежит через страх питуна.

P.S. На следующей неделе можно ожидать очередную встречу по обсуждению мира в Лондоне. А там, возможно, что Нетаньяху таки примет решение ударить по ядерным объектам Ирана и весь мир снова переключится на другой канал.

Так что - вальсируем

P.P.S. Перемирная Тревога в 21:52

Российские военные отказываются выполнять приказы питуна.