В Европе внедряют новый дорожный знак: штраф за невыполнение 135 евро

Новый дорожный знак в виде ромба внедряется в Европе.

Во Франции и некоторых других европейских странах появился новый дорожный знак, который может сбить с толку даже опытных водителей.

Этот знак изображает белый ромб на синем фоне и обозначает полосу совместного использования автомобилей. Об этом пишет издание auto.24tv.ua.

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Что это значит?

Полосой для совместного использования могут пользоваться: Общественный транспорт. Такси. Автомобили с двумя и более людьми в салоне, включая водителя. Автомобили с низким уровнем выбросов (например, электромобили) даже с одним водителем.

Проезд запрещен: Коммерческому и коммунальному транспорту, если на полосе активна соответствующая табличка. Автомобилям с одним водителем, не отвечающим вышеуказанным критериям.



Как правило, знаки активны только в определенные часы суток, например в часы пик.

Информация об активности знака может быть отображена на электронных табло или с помощью светового символа с белым ромбом и стрелкой под знаком.

Цель этого знака:

Уменьшить пробки на дорогах.

Мотивировать людей больше пользоваться общественным транспортом и электромобилями.

Снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Штраф за невыполнение требований этого знака во Франции может составить 135 евро.

Напомним, ранее эксперты назвали японские авто, которые лучше не покупать.

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