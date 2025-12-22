В экономическом коллапсе РФ промелькнула тень Булгакова

На прошлой неделе экономика России продолжала разваливаться на глазах у бизнеса и населения. Ситуацию несколько стабилизировало дальнейшее повышение налогов в России, которое ускорило потребление в ноябре в форме закупок товаров и услуг "пока они не подорожали".

Впрочем, даже в этих условиях хвалиться россиянам было нечем.

Прибыль российского автопрома за 10 месяцев упала втрое, а заводы один за другим заявляли о продлении новогодних каникул;

Кризис неплатежей незаметно перекочевал в государственный сектор: задолженность россиян по налогам выросла до рекордных 3,3 трлн рублей, а это более 60% запланированного на 2025 год дефицита федерального бюджета. Хотя не будем торопиться, год еще не завершился;

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре снизился на 30%;

Доля рыночной ипотеки свалилась до исторического минимума;

Российские ученые и даже аналитики усомнились, что Росстат сможет по итогам года нарисовать рост ВВП на 1%.

Мало было россиянам плохих новостей за неделю, так масла в огонь подлили московские рестораторы, которые пожаловались, что в наиболее прибыльном городе на Патриарших прудах (где разворачивались события романа Булгакова "Мастер и Маргарита") возникли аномальные рекорды по закрытию ресторанов и кафе. За неполный 2025 год в популярном среди москвичей районе закрылось 15 таких заведений.

Мистику оставим мольфарам, тем более, что у россиян еще и елка упала на Тверском бульваре, то есть есть повод для пространной аналитики))) Но, возвращаясь к экономике, аномалия с массовым закрытием ресторанов имеет вполне логичное объяснение: в Москве сильно упал средний чек в ресторане, и некоторые локации. клиентов перестает быть состоятельными.

Для Москвы, которая в России считается состоятельным городом, это достаточно тревожная тенденция.