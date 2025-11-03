УЗ-3000: Почему решение принимает правительство, а стыдно мне?

У Укрзализныци забирают деньги, принуждают к бесплатному предоставлению услуг

1. Укрзализныця является важной частью национальной стойкости.

2. Укрзализныця едва жива: тарифы ниже себестоимости ("социальные"), денег не хватает, локомотивов и вагонов не хватает.

3. У Укрзализныци есть проблемы с билетами, потому что смотри предыдущий пункт.

4. Укрзализныця все чаще становится объектом российских атак в рамках стратегии подрыва устойчивости Украины.

5. Укрзализныця вывозит благодаря работающим там людям — так же как и все остальные в Украине.

6. В этой ситуации нужно Укрзализныци давать государственные субсидии, брать международные кредиты под государственные гарантии, покупать оборудование для расширения объема, поднимать тарифы на премиальные услуги и т.д. - всеми способами обеспечивать финансовую живучесть стратегического предприятия.

Вместо этого делается все наоборот — у Укрзализныци забирают деньги, принуждают к бесплатному предоставлению услуг, искусственно увеличивают спрос (не поддержанный деньгами), то есть просто убивают стратегическое предприятие.

Почему решение принимает правительство, а стыдно мне?