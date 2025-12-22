Утро в Москве началось не с кофе: у ФСБ будет много работы
Доброе утро, Москва!
07:00
Взорвался автомобиль начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ.
За рулем находился генерал-лейтенант – Фанил Сарваров (56 лет).
Водитель погиб.
Генерал Сарваров занимал ключевую должность в структуре Генштаба Минобороны РФ.
Управление отвечает за организацию масштабных учений и боевую подготовку соединений.
Участник обеих чеченских войн и операции в Сирии.
Как руководитель оперативной подготовки, он непосредственно отвечает за боеготовность участвующих в полномасштабном вторжении в Украину войск.
Танковый офицер, выпускник Академии Генштаба.
Звание генерал-лейтенанта получил в 2024 году.
P/s
У полицейских и сотрудников ФСБ по Москве и Московской области утро начнется точно не с кофе.