Украину спасет только Третья Мировая или лобовое столкновение России с НАТО

Все ожидают 8 августа как на оборотное время Икс – а я ставлю свечи за то, чтобы между Америкой и россией произошло что-то худшее, тяжелое, разрушительное, самое скверное. Прости, Господи, за крамолу, и нас спасет только Третья Мировая, или лобовое столкновение с НАТО, или что-то глобально-конфликтное, планетарное.

Если в мире не произойдет какого-то мега-встряски – все медленно поковыляет по плану путина, который он не скрывает: методом анаконды заглатывать намеченное, брать на истощение, тихомерно затягивать петлю долговечной войны с заранее известным результатом, описанным генералом Залужным еще осенью 2023 года. Поэтому – необходимое сотрясение. Потрясение.

Нам нужно, чтобы Трампа изрядно покурило. Чтобы Америка прибегла не к косметическим санкциям на отцепного – а существенному подрыву врага. Нам нужна мировая буча.

Нам нужен глобальный рейв. Нам нужна эскалация наивысшего уровня опасности между мировыми топ-игроками. Без этого здесь все методично и планомерно выгорит дотла.