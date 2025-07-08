Украину ожидает самый жаркий день в Европе: прогноз погоды

9 июля Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе. Карта.

Но и контрастной.

В западных областях, на Житомирщине, Винницкой области температура воздуха составит комфортные +21+28 градусов.

А на востоке, юге и в большинстве центральных областей и дальше будет печь +33+39 градусов.

Север Украины будет в значительной степени принадлежать жаркой погоде, днем завтра ожидается +30+34 градуса. Только в Житомирской области будет свежее.

Дожди и грозы через деятельность циклона и атмосферного фронта пройдут 9 июля на западе, севере плюс Винницкая область.

Дожди будут кратковременно переходить в сильные ливни. Возможен шквал и град, осторожно!

В Киеве завтра – жара, +30+33 градуса. Дождь с грозой возможен вечером.

Жара ослабнет 11-12 июля.

Однако в восточной части Украины сильная жара будет продолжаться и составит +35+39, кое-где до +40 градусов.

В видимой синоптической перспективе так и будет – более сдержанно на западе, жарко на востоке.

Ежедневную погоду будем осматривать вместе.

Июль старается всем угодить, он видит это по-своему, а мы подстраиваемся.