Україну очікує найспекотніший день у Європі: прогноз погоди
9-го липня Україна буде чи не найспекотнішою у Європі. Карта.
Але й контрастною.
У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме комфортні+21+28 градусів.
А на сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме +33+39 градусів.
Північ України значною мірою належатиме спекотній погоді, вдень завтра очікується +30+34 градуси. Лише на Житомирщині буде свіжіше.
Дощі та грози через діяльність циклону та атмосферного фронту пройдуть 9-го липня на заході, півночі плюс Вінниччина.
Дощі короткочасно переходитимуть у сильні зливи. Можливий шквал та град, обережно!
У Києві завтра - спека, +30+33 градуси. Дощ з грозою ймовірний ввечері.
Спека послабне 11-12 липня.
Проте в східній частині України сильна спека триватиме і становитиме +35+39, подекуди до +40 градусів.
У видимій синоптичній перспективі так і буде - стриманіше на заході, спекотно на сході.
Щоденну погоду оглядатимем разом.
Липень старається всім догодити, він це бачить по-своєму, а ми підлаштовуємося.