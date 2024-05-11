Украинцы с низкими пенсиями получат доплату в мае и июне: о ком идет речь

Украинцы с низкими пенсиями смогут получить прибавку в мае и июне

В мае и июне 2024 года украинские пенсионеры, проживающие в регионах, где ведутся активные боевые действия или существует их угроза, получат дополнительную выплату к пенсии. Эта помощь оказывается в рамках программы ООН, действующей в Украине с августа 2023 года.

Размер пенсии для расчета надбавки учитывается со всеми доплатами, повышениями, дополнительными пенсиями и целевой помощью. Об этом пишет издание "На пенсии".

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Кто имеет право на прибавку?

Пенсионеры проживают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Внутри перемещенные лица, находящиеся в регионах.

Условие получения надбавки:

Размер пенсии не должен превышать 3250 гривен.

Размер надбавки:

Доплата будет равна разнице между 3250 гривнами и размером пенсии получателя.

Как получить прибавку?

Для получения прибавки не нужно никуда обращаться.

Пенсионный фонд Украины начислит ее автоматически на основе имеющихся в его базе данных.

Пенсионеры получат надбавку вместе с пенсией: на банковскую карту (если выплата осуществляется через банк) или в отделении "Укрпочты".

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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