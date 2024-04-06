Украинцы, освобожденные из плена РФ, могут получить до 100 тысяч гривен: омбудсмен рассказал детали

Украинцы, освобожденные из российского плена, могут получить до 100 тысяч гривен помощи. Для этого нужно подать специальное заявление в Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram. Заявление можно подать в любое время с момента освобождения из плена.

"Украинцы, которых незаконно удерживала Россия, могут получить помощь от государства", – сказал Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что это единовременная денежная помощь в размере ста тысяч гривен. Для ее получения нужно заполнить заявление, в котором указать вид пособия – "одноразовая денежная помощь".

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Кроме того, такую помощь от государства можно получить независимо от ежегодной денежной поддержки.

Также к заявлению нужно добавить подтверждение воздержания от Комиссии по установлению факта лишения свободы и справку с реквизитами лицевого банковского счета, для выплаты денег.

Лубинец отметил, что образец заявления можно найти здесь.

В свою очередь заявление с необходимыми документами нужно дать по следующим адресам:

Киев, Чоколовский бульвар 13, 03186, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

по электронной почте info-gr@minre.gov.ua.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить 13 тысяч гривен.

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