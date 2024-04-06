Українці, яких звільнили з полону РФ, можуть отримати до 100 тисяч гривень: омбудсмен розповів деталі

Українці, яких звільнили з російського полону, можуть отримати до 100 тисяч гривень допомоги. Для цього потрібно подати спеціальну заяву до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram. Заяву можна подати протягом будь-якого часу з моменту звільнення з полону.

"Українці, яких незаконно утримувала Росія, можуть отримати допомогу від держави", – сказав Дмитро Лубінець.

Він зауважив, що це одноразова грошова допомога в розмірі ста тисяч гривень. Для її отримання потрібно заповнити заяву, в якій зазначити вид допомоги – "одноразова грошова допомога".

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Крім цього, таку допомогу від держави можна отримати незалежно від щорічної грошової підтримки.

Також до заяви потрібно додати підтвердження утримання від Комісії з питань встановлення факту позбавлення свободи та довідку з реквізитами особового банківського рахунку, для виплати грошей.

Лубінець зауважив, що зразок заяви можна знайти тут.

Своєю чергою заяву з необхідними документами потрібно дати за наступними адресами:

Київ, Чоколівський бульвар 13, 03186, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

через електронну пошту [email protected].

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати 13 тисяч гривень.

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