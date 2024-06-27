Украинцы останутся без пенсии: кого это касается

Пенсионеры могут не получить выплаты в июле. Это касается тех граждан, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и не прошли идентификацию.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. В частности, это нужно для того, чтобы ПФУ знал, что выплаты получает именно тот человек, которому они назначены.

Согласно постановлению Кабмина от 05.11.2014 №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам со статусом внутренне перемещенного лица, получившим его до 24.02.2022 года и получающим пенсию в "Ощадбанк", должны пройти физическую идентификацию.

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Это можно сделать:

лично, обратившись в "Ощадбанк" или в сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность;

через личный кабинет на вэб-портале электронных услуг ПФУ с помощью удаленного КЭП Действие. Подпись (Действие ID), созданного в мобильном приложении Единого государственного вэб-портала электронных услуг;

с помощью видеоконференцсвязи;

в зарубежном дипломатическом учреждении.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, почему размер субсидии составляет 0 грн и что это значит.

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