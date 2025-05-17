Украина спонсирует окупантов? В ОРДЛО давно работает схема

Сегодня снова на болезненную тему, которая триггерит многих ВПЛ – выплата Украиной пенсий и социальных выплат жителям ОРДЛО, проживающим на оккупированной территории, но получивших в Украине статус ВПЛ. Эта тема всегда вызывает негодование у многих. Ибо те реальные ВПЛ, которые покинули оккупационные регионы ОРДЛО и остались без поддержки со стороны государства, просто плачут от бессилия и возмущения, когда их бывшие соседи смеются над ними, потому что "ласковый теленок двух маток сосет".

Я о том, что все, кто имеет право на социальные выплаты, но живет в ОРДЛО, все 10 лет войны получают их без проблем. Более того, эти выплаты получают даже те, кто умер. Конечно не сами, их получают родственники по мошенническим схемам.

Когда я пишу об этих мошеннических схемах, начинается насилие. Украинцы не верят, что так бывает, хотя доказательств и сундуков я даю много. Потому что, как же так, у нас воинов за штат выводят в случае ранения, денег не хватает на ВСУ и социалку, а мы в ОРДЛО миллиарды из пенсионного и других фондов отдаем, это же фактически спонсировать оккупантов. Согласна, потому и пишу об этом. Но, как видите – воз и дальше стоит на месте.

Многие защитники у получателей пенсий по ОРДЛО среди журналистов и блоггеров, особенно тех, кто имеет отношение к Луганской или Донецкой области. У меня тоже есть, но как-то хочется справедливости. После подобных публикаций мне и угрожали, и рисовали в ФБ, понимаю почему: деньги по этим схемам числятся в цифрах со многими нулями.

Получателей пенсий и социальных выплат на Донбассе к началу войны было немало. Один и тот же человек, шахтер-пенсионер, может получать пенсию и регресс, это выплата при потере трудоспособности по профессиональному заболеванию или увечью. На пенсию на Донбассе выходят раньше, пенсия начисляется по "юлинскому закону" о шахтерском престиже, а это 80% от зарплаты. Заигрывали наши политики с шахтерами всегда хорошо.

Это изобретательные ордлинчане, получившие российское гражданство в ОРДЛО и спрятавшие украинские документы, получают все эти годы и российские выплаты, и украинские. Именно поэтому эта категория жителей, против окончания войны, возвращения Украины, потому что потеряют одну из выплат, да еще и проверят их, что они там получали и от кого.

Так вот, что интересно, Украина толерантно выплачивает все, а россия нетолерантно издевается над доверчивыми обитателями ОРДЛО, особенно теми, кто не смог найти "решала" и все решить с выплатами. "Социальный российский рай" оказался закрытым и не таким уж социальным.

Так вот, писать, как на россии издеваются над обитателями ОРДЛО, то есть хорошо, это любят читатели, а вот писать, как жители ОРДЛО грабят Украину, то есть плохо, потому что это "демонизировать жителей Донбасса".

Интересная позиция, по-моему. Какая-то безгосударственная. Но толеранты и защитники прав человека неистово взывают на мои расследования: "наши люди там, мы обязаны".

Ну, как бы то да, но – нет. Удерживать оккупированные территории должен кафир, это раз. Второе, ВПЛ это те, кто реально переселился из оккупации в мирные части Украины. Реально. А не живет в ОРДЛО и имеет фиктивную справку ВПЛ, которую раздавали с 2014 направо и налево, лишь бы предоставили документы, прописанные человеком в ОРДЛО.

Коррупция убивала и не такие страны, как наша. А фактически за время войны на ВПЛ созданы коррупционные схемы, позволяющие тем, кто остался в ОРДЛО и принял российское гражданство, получать выплаты в Украине, то есть "сосать молочко двух мамок".

Все заявленные пенсионным фондом проверки коснулись исключительно реальных ВПЛ, которые иногда заставляли проходить несколько верификаций, вот мы предоставляли даже справки, каких животных содержам в хозяйстве, комиссия считала у нас кур, коз, кроликов, пока я не (держу себя в руках, вычеркиваю, что мы не получаем. потому что самостоятельно приобрела дом в селе.

В ОРДЛО быстро появились "решавшие", которые обходили все проверки вместо пенсионера "впо", без присутствия человека получали справки и даже карточки в банке.

Это продолжается все еще. Потому я продолжаю писать. Потому что это не только мошенничество, схемы, деньги, жаль государству, это, в общем-то, наша безопасность. Просто взгляните на вопросы мошенничества шире и вы увидите весь уровень опасности, несущий в себе с одной стороны невинное "просто получали положенное". Я уже неоднократно поднимала именно вопросы безопасности, так можете тегать "СБУ, ау" или как-то там.

Я не понимаю, вообще не понимаю, как за 10 лет войны мы так и не научились смотреть на светофор жизни, справа и слева, вверх и вниз, потому что идем по фактически минному полю.

Пишу, потому что болит. Потому что кто-то донатит из маленькой пенсии без надежды на ее повышение, а кто-то тянет из пенсионного фонда миллиарды, чтобы сделать это невозможным повышение.

В ОРДЛО мошеннические схемы только отрабатываются и разрастаются. Но почему? Потому что это возможно, потому что, как говорят сами ордлинцы: есть каналы в Украину.

Что идет по этим каналам кроме денег, банковских карт, документов? Вот, например, как в ОРДЛО обходят верификацию онлайн. Там уже целый бизнес развернулся. Ищут бабушку или дедушку, похожего по возрасту и параметрам на их умершего, учат его говорить о видеосвязи, подсказывают, показывают в видеокамеру оригиналы документов и продолжают получать пенсию на умершего. Есть люди, которые помогают с банковскими карточками, обналичкой денег и другим.

Уехать в Европу без проверок? – пожалуйста. Маршруты с ОРДЛО по всей Украине? – каждый город в ОРДЛО завешен рекламой, как и сайты и группы, где можно заказать билет хоть в Черкассы, хоть во Львов.

"Да, ездим, там наш дом, а пенсию мы заработали, Украина обязана", – пишут мне возмущенные гастролеры, которые в Украину и Европу едут с украинскими документами, а на россию заезжают с российскими, подмигивая российским пограничникам, мол, свои, просто маскируемся.

Что самое интересное, это то, что все жители ОРДЛО из тех, кто получает социальные выплаты в мирных частях Украины, с ненавистью говорят о кормящем государстве.

В ОРДЛО сейчас новые решения предлагают новый вид услуг: выкупают карты "Ощадбанка" умерших людей вместе с номером телефона и пин-кодом.

Стоит эта услуга в 20 тысяч рублей. Пока те люди, кто не имеет своего решали, который помог бы с карточкой и верификацией, активно сбывают карточки умерших родственников, потому что "лучше синица в руке".

Как по мне очень интересная информация, как там? "СБУ, ау".

Конечно после такого сообщения у личных шквал вопросов: "а есть ли там те, кто ждет Украину". Конечно, есть. Даже если это будет какой-то один человек, стоит о нем вспомнить.

Но за эти годы большинство верующих в Украину уехали из ОРДЛО или умерли. Оттуда уехали даже те, кто верил в "новороссию", россия и даже "республику". ОРДЛО опустошен, но еще жив.

Снова завезли гастарбайтеров из Красноярского края, снова врачей, снова расселяют семьями в пустые дома.

Пустые дома в ОРДЛО "национализируют" и отдают россиянам, которых сюда массово свозят семьями. Пустые, это, как наш. То есть это дома выехавших из ОРДЛО, поставив там точки. Пустые ли, это когда умершие старики, а наследники давно уехали и даже не могли похоронить родителей. Пустые, когда исчезали люди семьями, просто исчезали, потому что на них написали донос, чтобы отжать имущество. Отжать не получилось, потому что "республике" тоже нужно.

Сколько человек умерло в ОРДЛО – неизвестно. Ибо свидетельство о смерти выдает "республика".

Как мошенники будут использовать карточки "Ощадбанка" умерших в ОРДЛО людей, даже не представляю, но, когда человек вкладывает во что-то средства, он ожидает профита.

Готова ли служба безопасности банка к противодействию этим мошенническим схемам, я тоже не знаю. Надеюсь, что на сообщение обратят внимание и что-то там решат. Ведь писать 10 лет на оду и ту же тему, как-то тяжеловато.