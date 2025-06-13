Украина создала прецедент: мировая война перешла в фазу дронов

После того, как стали известны подробности украинской операции Паутина, направленной на уничтожение российских бомбардировщиков на стратегических аэродромах Воздушно-космических сил РФ, я написал, что мы вступаем в новую эпоху войн. Потому что изменилось самое представление о безопасности.

Теперь не обязательно уничтожать стратегические объекты противника ракетами, запущенными с территории собственного государства. Не обязательно запускать дроны, которые должны преодолевать тысячи километров через воздушное пространство своей страны и страны-мишени, чтобы поразить цель.

Можно провести филигранную спецоперацию: разместить базу дронов прямо на территории вражеского государства — и уже с минимального расстояния, минуя все системы ПВО, нанести сокрушительный удар по военной базе, аэродрому, самолетам или даже представителям политического и военного руководства врага.

И ни одно наличие ядерного арсенала уже не гарантирует безопасность. Нет уверенности в защищенности самих ядерных объектов.

Я уже тогда предупреждал: Служба безопасности Украины не просто провела эффектную спецоперацию – она создала прецедент. Технологический рецепт, который может использовать любой: как демократическое государство в борьбе с авторитаризмом, так и террористический режим для подрыва безопасности демократических стран, оказавшихся под атакой.

США, Израиль и другие западные государства должны сделать выводы. Мировая война перешла в фазу дронов.

И долго ждать не пришлось. Одна из самых ярких деталей нынешней операции Израиля против Ирана – новость о том, что "Моссад" создал ударную базу дронов непосредственно на иранской территории. Именно оттуда были уничтожены системы ПВО и другие критические объекты. Как и в случае с Россией, иранские спецслужбы оказались полностью неготовыми: они не ожидали угрозы изнутри, не увидели очевидных изменений в самой логике современной войны.

Наблюдатели утверждают, что "Моссад" готовился к этой операции несколько лет. Так же, как СБУ готовила свою "Паутину" более полутора лет: нужно было внедрить агента, закупить оборудование, смонтировать базу, выбрать цели и точно поразить их.

Сходство между украинской и израильской операциями не означает, что они координировались из одного центра. Это свидетельствует лишь об одном: аналитики в обеих странах пришли к одному и тому же выводу — правила игры изменились. И тот, кто живет в условиях экзистенциальной войны, как Украина и Израиль, вынужден действовать более креативно и радикально, чем аналитики и военные западных демократий.

И все же очевидно, что угроза, возникшая перед Россией и Ираном, может завтра проявиться в любой другой точке мира. Как и после операции украинских спецслужб, после этой молниеносной операции Моссада я снова и снова повторяю: украинцы и израильтяне дали Западу шанс. Шанс понять, как выглядит новая война и успеть переосмыслить безопасность своих ядерных объектов и стратегической инфраструктуры в Европе, Северной Америке, Азии.

Если это смогли сделать украинцы — это смогут сделать и иранцы, и россияне. И в отличие от украинцев или израильтян они точно не будут думать о последствиях. Их цель — нанести больше вреда не только военным объектам, но и мирному населению.

Безопасность стратегических объектов больше не очевидна. И если Западу еще осталось время, чтобы это осознать, он очень короткий.