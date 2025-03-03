Украина между Трампом и Европой: кто ее спасет?

Скандал в Белом доме, разразившийся 28 февраля, для многих стал холодным душем, отрезвляющим от иллюзий того, что США могут быть абсолютно надёжным партнёром. В первую очередь этот холодный душ предназначался для европейский стран, которые, несмотря на множество сигналов, должны были не единожды убедиться, что при нынешнем политическом устройстве США о стабильности и предсказуемости говорить не приходится, пишет Александр Коваленко для minval.az.

Самым ярким примером стало блокирование помощи Украине республиканской партией в Конгрессе в 2023 году и продлившееся полгода. Тогда, в самую ожесточённую фазу наступления российских оккупационных войск, республиканцы поставили подножку Украине, и схожая ситуация может возникнуть уже в ближайшие дни – Вашингтон может прекратить оказание помощи Киеву.

В свою очередь, пример с блокировкой помощи в 2023-2024 годах показателен тем, что стороны, которым следовало сделать выводы, так и не провели работы над ошибками.

Работа над ошибками

В частности, республиканцы таким демаршем попытались надавить на демократов для продвижения своих законопроектов в Конгрессе, но так и не достигли результата. За полгода блокирования помощи Украине электоральная поддержка республиканцев стала снижаться и, рискуя проиграть выборы из-за падающих рейтингов, они вынуждены были отменить блокировку, не достигнув цели.

Сейчас ситуация схожая – Дональд Трамп пытался давить на Владимира Зеленского, не имея на руках ни "мирного плана", ни "гарантий безопасности". Получив ответ, к которому в своём махровом окружении 47-й президент США не привык, он приступил к применению знакомых рычагов – блокирование помощи Украине. То есть, вот такое политическое дежавю, с нулевым учётом ошибок прошлого.

Но, аналогичная ситуация и с европейскими партнёрами Украины. Ведь ещё в 2023 году должно было сформироваться понимание, в какой зоне риска находятся США при своём нынешнем политическом устройстве. Уже в 2023 году Европа должны была формировать кризисную коалицию, которая бы разрабатывала план действий и формировала условия, при сценарии выхода США из НАТО и вывода американских подразделений с европейских баз. Но работа над ошибками не была проведена и сейчас Европа пытается максимально форсировать события.

Европейская ось поддержки

Интересная геополитическая игра началась на самом деле намного раньше, нежели в стенах Овального кабинета возник спор. Речь идёт о встрече в Саудовской Аравии представителей США и России по вопросу урегулирования войны в Украине. Тогда многих возмутил тот факт, что на встречу не были приглашены Украина и представители Европы.

Белый дом демонстративно нанёс оскорбление Украине и ЕС, что дало стимул неожиданному игроку – Китаю. Именно тогда глава МИД КНР Вань И заявил, что Украина и Европа должны находиться за столом переговоров. То есть достаточно дипломатично Китай снова решил войти в миротворческую повестку, но уже оппонируя США.

Стоит отметить, что в 2023 году Китай выступал со своим "планом мира", который вызвал бурные дискуссии, но главное – он содержал пункт, в котором говорилось о приверженности суверенным границам Украины. В речах Дональда Трампа и его окружения, у которых опять-таки на руках даже нет чего-то похожего на "план мира", слова про сохранение приверженности суверенным границам Украины никогда не звучали, а как раз наоборот, всегда звучало принуждение смириться с потерей территорий.

Холодный душ для Европы не прошёл бесследно и объединение в коалицию, принятие решений о повышении военных бюджетов – это то, что может вывести европейского медведя из спячки. В свою очередь, Владимир Зеленский максимально пользуется активизацией европейских партнёров. И это не только демонстративное общение в кругу лидеров в период нарочитого изоляционизма Дональда Трампа, это и многозначительная встреча в Сандрингеме с королём Карлом III.

Практические же инструментарии Владимира Зеленского — это всё ещё неподписанная сделка по редкоземельным металлам. На сегодняшний день ни с одной другой страной в мире США не могут заключить такую сделку для диверсификации поставок соответствующих ресурсов. Это очень важный момент в вопросе будущего экономического противостояния США и Китая, что для Дональда Трампа является куда более приоритетной задачей, нежели урегулирование войны в Украине. Но без самой Украины США это экономическое противостояние не смогут начать.

Конечно, Дональд Трамп никогда сразу не признает, что его позиция куда более шаткая, чем он хочет показать, а потому следует ожидать блокировки помощи Украине, как это уже было. Это будет самый болезненный шаг со стороны Белого дома, тем более что Европа не сможет полностью компенсировать потенциал ВПК США. Опять-таки, как выше я упоминал, работа над ошибками началась слишком поздно, и европейский ВПК не вышел на показатели, способные сравняться с компенсацией американских поставок.

С другой стороны, что такое блокировка поставок оружия в Украину? Это остановка производственных линий, расширявшихся с 2022 года. Это потеря многомиллиардных контрактов военно-промышленными монополиями. Это сокращения штата и увольнения. То есть всё то, что неизбежно будет влиять на рейтинг как Дональда Трампа, так и самой республиканской партии. Аналогично как в 2023 году.

Парадоксально, но это как проблема Владимира Зеленского, так и его инструмент давления. Проблема – отсутствие поставок вооружений, так нужных фронту, но на примере предыдущей блокировки украинская армия продержалась полгода без обвала фронта. В свою очередь, внутриполитическая нестабильность и падение рейтингов республиканской партии увеличит давление на самого Дональда Трампа, на сегодняшний день так и не продемонстрировавшего эффективные управленческие навыки и практические результаты своей деятельности.

Да, в настоящее время ощущается эпоха изоляционизма США, которую привёл с собой Трамп. Но этот изоляционизм открывает новые возможности игрокам Старого света и может лишь на руку играть Китаю, который может получить карт-бланш в экономической и культурной экспансии, что только укрепит его позиции. И, конечно же, Украина воспользуется возможностью диверсифицировать временно ненадёжного партнёра.