Украина и Афганистан: почему сравнение является манипуляцией

Уже немного выводят эти сравнения Украины с Афганистаном в контексте роли США.

В Афганистане, по сути, шла гражданская война, где правительство проиграло не какому-нибудь внешнему агрессору, а другой стороне внутреннего конфликта – Талибану. В Украине же ни о какой гражданской войне речь не идет: имеет место совершенно конкретное внешнее нападение России, пытающееся уничтожить нашу государственность.

В отличие от Афганистана, где "Талибан" имел достаточную поддержку среди населения и вооруженную силу, чтобы захватить власть, в Украине не существует какой-то мощной внутренней организации, способной сделать то же самое.

США в Афганистане держали антиталибовское правительство буквально на своих штыках. Когда американцы ушли, афганские власти упали очень быстро. В Украине все эти разговоры о "мы пойдем и здесь будет как в Афганистане" – типичное преувеличение значения американского присутствия. Таких масштабов военной поддержки со стороны Штатов у нас не было и в помине.

В Афганистане после ухода американцев реально не осталось достаточно сил, чтобы противостоять Талибану. Украина же держится, прежде всего, на силе ВСУ и людей, которые им помогают. Да и выходить, по сути, некому – все мы здесь дома на своей земле. Помощь партнеров важна, но именно украинцы защищают свою страну и будут это делать как в случае продолжения войны, так и в случае заморозки или завершения этого конфликта (ибо нужно быть готовым всегда, как учит нас жизнь).

Кроме того, Украина, в принципе, демонстрирует другой уровень институциональной способности. Наши институты в первые – самые тяжелые – недели и месяцы войны продемонстрировали исключительную живучесть и дееспособность. Чего в Афганистане никогда не было.

К тому же Россия – не Талибан. Если "Талибан" чисто внутреннее движение, Россия – внешний агрессор, пытающийся захватить украинские территории и разрушить государственность. Ее действия только укрепляют наше общество, делают его более сплоченным. Это до сих пор – главный фактор единства.

Поэтому, когда кто-то пытается сравнить украинскую ситуацию с афганской, он либо просто не разбирается в теме, либо сознательно манипулирует фактами. Украина – это другая история, другая война, совершенно другой народ и другая зрелость государственности. И это не изменится, даже если США решат "выйти" без завершения боевых действий.

Кстати, если кто-то захочет сравнить Украину и Южный Вьетнам – будет все равно с Афганистаном. Поэтому тем, кто очень хочет рыть умирающую яму и сравнивать несравнимое – на здоровье. Но не работают ложные аналогии, когда игнорируется контекст сравнения.