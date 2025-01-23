Указ Трампа о 90-дневной паузе в оказании международной поддержки не влияет на программы безопасности помощи Украине

Президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в оказании международной поддержки не влияет на программы безопасности помощи Украине. Это мне подтвердили в Пентагоне.

"Безопасная помощь Украине не подпадает под ограничение недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки", - сообщил Голосу Америки чиновник Минобороны США.

Больше об этом в новости у нас на сайте, ссылку оставлю в комментариях.

Также вижу новости о том, что в Пентагоне якобы уволили или отстранили всех ответственных за помощь Украине. Скажу от себя - был там буквально вчера и видел по крайней мере несколько человек, работавших с украинским направлением, на своих местах.

Конечно, есть новые люди на новых должностях, некоторые уволились еще раньше самостоятельно (например Лора Купер, заместитель помощника министра обороны, которая среди других отвечала за Украину и Россию), но о каких-то таргетированных увольнениях всех работников, которые занимались помощью Украины, мне неизвестно.

Да, за некоторые направления отвечают уже новые люди, некоторые из низших служащих остаются на своих должностях, как и всегда происходит при смене власти, это нормальные процессы. Но важно не смешивать все в одну кучу.

Конечно, нельзя гарантировать, что каких-либо существенных изменений не произойдет в будущем, потому что в первые недели новой власти здесь все быстро трансформируется. Но по состоянию на данный момент ситуация такая.