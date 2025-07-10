Uber запускает сезонные услуги вертолетов и лодок вдоль побережья Амальфи

Сезонная инициатива введет маршруты вертолетов и лодок вдоль побережья Амальфи в Италии с 26 июля по 24 августа. Услуги, которые будут предоставляться в выходные и будут доступны через приложение Uber, включают вертолетное сообщение между Сорренто и островом Капри, а также отдельный четырехчасовой лодочный тур вдоль побережья с отправлением из Сорренто. Бронирование было открыто 25 июня. Услуги ограничены по длительности и предназначены для небольших групп пассажиров.

Вертолетное сообщение позволяет перевозить до шести путешественников за рейс, включая наземный трансфер в гелипорт. Лодочный маршрут рассчитан на двенадцать человек за поездку и будет бесплатным в течение этого периода. Эти транспортные опции будут действовать только в субботу и воскресенье. Время проведения совпадает с пиковым туристическим сезоном, когда в регионе часто сообщают о пробках на дорогах и задержках паромов.

"Италия быстро становится одним из самых популярных туристических направлений, и путешественники обращаются в приложение Uber, чтобы совершить свои отпускные поездки без стресса", - отметила Анабел Диас, вице-президент по мобильности в регионе EMEA компании Uber.

Для прибывающих в Сорренто перед запланированным отправлением город предлагает несколько интересных мест поблизости. Одним из таких является Клуатр Сан-Франческо – тихий дворик, окруженный средневековыми аркадами, где часто проходят небольшие художественные выставки или концерты. Недалеко от центра расположен Валлоне деи Мулини — крутое ущелье с руинами мельниц среди густой растительности, дающее представление о промысловом прошлом региона. Оба места доступны пешком.

На острове Капри путешественники могут прогуляться в Сады Августа, где серия террасных дорожек открывает широкие виды на побережье и скальные образования Фаральони. Еще одна достопримечательность — Вилла Йовис, руины римской резиденции императора Тиберия, расположенные на восточной оконечности острова и доступные через обозначенную пешеходную тропу. Эти места обычно посещают перед возвращением на материк.

Виа Крупп соединяет Марина Пиккола с садами Августа. Источник: unsplash Виа Крупп соединяет Марина Пиккола с садами Августа. Источник: unsplash

Инициатива совпадает с возобновлением коммерческих рейсов в аэропорту Салерно-Коста д'Амальфи. Для посетителей эти временные маршруты могут стать способом обойти переполненные паромные терминалы и дорожные пробки во время высокого сезона, хотя масштабы и расписание остаются ограниченными. То, насколько широко эти услуги будут востребованы, может повлиять на будущее транспортное планирование в регионе. Долгосрочный эффект будет зависеть от спроса пассажиров и координации с существующей региональной инфраструктурой.