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Убедившись, что быстрого прекращения войны не происходит, Трамп переключится на другую тему

Александр Кочетков

Убедившись, что быстрого прекращения войны не происходит, Трамп переключится на другую тему
Убедившись, что быстрого прекращения войны не происходит, Трамп переключится на другую тему

Не то чтобы деятельность новой администрации Белого Дома стала более рациональной, но понятны результаты, которые значительно меньше, чем анонсы о них — в шоубизе всегда так. Поэтому уже можно кое-что прогнозировать.

Россия откровенно бикует на двусторонних переговорах с США. То есть так, что мировой шериф приказал, а дворовая шпана сразу начала выполнять, не получается. В первую очередь потому, что США добровольно отказываются от роли этого шерифа, не желая нести связанные с этим расходы.

Украина тоже не стала себя вести, как болонка, на которую грянул хозяин, и она с испуга наделала лужу. Нет, соглашение о ископаемых готовят, но подписывать все, что дадут, даже не читая, у нас желания не оказалось.

ЕС пытается о чем-то договориться с США, но все больше напоминает ритуальные дипломатические танцы. После которых Европа вынуждена будет беспокоиться о собственной безопасности самостоятельно.

Соответственно, есть три сценария, вероятность двух из них по 25%, третьего, понятно — 50%.

Первый: Д. Трамп все же как-то касается России и Украины если не до мирного соглашения, то до прекращения огня, затем выборы, заведение сюда каких-то миротворцев. И стрелять прекратят на год, а может быть, и на два. А потом сами понимаете.

Второй: пути получат Трампа претензиями на равноправие, оскорбленный Трамп начнет предоставлять нам оружие в необходимых объемах, да еще и Европа подключится. Тогда фронт полностью остановится, а то и покатится к востоку. И уже пути начнет спешить с мирными переговорами, чтобы зафиксировать положение вещей. Мирное соглашение в таких обстоятельствах может быть более стойким.

Третий наиболее вероятный вариант: убедившись, что быстрого прекращения войны не происходит, Трамп просто переключится на другую, более пиарно выгодную тему, например, восстановление разрушенного сектора Газа. С Гренландией что-нибудь попытается замутить и т.д. д. Европа будет помогать нам деньгами и оружием – в объеме, чтобы фронт не упал. И позиционная война затянется надолго, пока пути не сдохнет, или он попытается еще поднять ставки, напав на страны Балтии.

Источник:facebook.com

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