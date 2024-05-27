Циничный расчет Кремля. Зачем россияне блокируют обмены пленных

Думаю, некоторые могли слышать о заявлениях российской пропагандистки "боброедки-симонян", которая обвинила украинскую сторону в нежелании обменивать военнопленных. Мол, не хотят менять тех, кого предлагают и т.д.

Вопрос освобождения украинских пленных остается одним из наиболее острых для общества. Многие украинские военнослужащие находятся в плену уже более двух лет. В частности, речь идет о защитниках "Азовстали". Все это время родные военнопленных ждут их освобождения.

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Росіяни це розуміють, а тому б'ють у те, що вони вважають нашим слабким місцем. Бо для них людяність – це слабкість, самі вони ніколи нікого не шкодували і не шкодують. Ні чужих, ні своїх.

При цьому, сам процес обміну полонених справді йде дуже повільно, а останнім часом – взагалі загальмувався через позицію російської сторони, яка, очевидно, просто не зацікавлена у звільненні власних військовослужбовців.

Послухайте останнє інтерв'ю представника "Азова" Коротевича. Він чітко говорить про те, що не вірить у звільнення українських полонених без застосування якихось додаткових матеріальних або санкційних стимулів з боку "Заходу" по відношенню до росіян, бо звільняти своїх полонених росіяни явно не збираються.

Росіяни блокують обміни полонених, але, одночасно, поширюють інформацію, що їх блокує Україна.

Розрахунок росіян простий. У такий спосіб вони прагнуть впливати на рідних військовополонених, мотивувати їх до акцій протесту та суспільного невдоволення.

Цинічний розрахунок росіян полягає у тому, що вони прагнуть використовувати будь-яку зачіпку для ведення інформаційної війни проти України. Починаючи від прямого тероризму у вигляді обстрілів міст, жилих кварталів, знищення електростанцій, аби цивільні громадяни лишалися без електроенергії, і завершуючи спекуляціями довкола військовополонених та заручників.

При цьому необхідно враховувати, що росіяни люблять брати цивільних українських заручників і потім видавати їх за військовополонених, оскільки брати в полон цивільних – прямий воєнний злочин, і вони це знають. Але набирають заручників з числа цивільних, щоб потім використовувати їх для власних цілей, у тому числі – пропагандистських.

Тому до будь-якої інформації від росіян треба ставитися обережно, а бажано взагалі не зважати на неї, допоки вона не буде підтверджена або спростована з серйозних джерел.

Інформаційна війна загострюється, і до цього теж треба бути готовими.