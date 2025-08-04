На самом деле, самым интересным будет не то, что Дональд Трамп скажет 8 августа, самым интересным будет то, что состоится на следующий день. Мы уже понимаем, что никакой палочки в кармане Дональда Трампа нет, а его вина вовсе не в отсутствии этой палочки, а в создании иллюзии ее наличия. Если окажется, что Китай и Индия проигнорируют санкции и продолжат торговлю с Россией, а Россия продолжит войну – скорее всего, так и будет – это будет означать, что Соединенные Штаты не способны навести порядок и установить мир там, где война не пугает мир "глобального Юга".

И тогда у Трампа есть два пути. Первый - смириться с собственной беспомощностью и пытаться защитить то, что еще не увлечено "вторым миром" (который, конечно, будет наступать, потому что убедится в западной немощности). Это погибель геополитической Америки и глобального Запада.

И второй - не униматься и давить на Россию, Китай и Индию все сильнее, усиливать военную помощь Украине, тратить сотни миллиардов долларов на эту помощь и переориентацию американской экономики на противостояние нарушителям мирового порядка. Да, такой подход будет включать риск начала Третьей Мировой Войны. существовало.

Трампу предстоит сделать самый сложный выбор за всю недолгую историю американской государственности.