Трамп заявляет, что Украине нужно забыть о НАТО, потому что это причина, по которой началась война

"Новости", которые мы заслуживаем сегодня (очевидно, плохо молились): Трамп заявляет, что Украине нужно забыть о НАТО, потому что это причина, по которой началась война.

А теперь "матчасть":

В 2014 году, когда Россия "аннексировала" Крым и начала вторжение в Донецкую и Луганскую области, не было Байдена, а был Обама. Который нам никакого НАТО не обещал. Я бы сказал – наоборот. Уровень поддержки украинцев вступления Украины в НАТО едва превышал 30%.

Несмотря на это, вторжение произошло. И на тот момент Украина, по сути, была "нейтральной".

Поэтому это, конечно, классная штука, когда ты используешь метод "здесь помню, а здесь не помню", но еще не у всех отняло память.

И, скажу откровенно, это заявление Трампа очень слабо как для лидера свободного мира. Потому что сильный лидер должен иметь сильную подготовку, а не цитаты из российских пабликов.

Поэтому суммируя. Может случиться, что с нынешней позицией официального Вашингтона уже в краткосрочной перспективе НАТО превратится в такой же аморфный орган, как ООН. Или ОБСЕ. Поэтому понимая тенденции, нужно уже сейчас говорить с европейскими партнерами о создании Оборонных Сил Европы. В противном случае они скоро услышат о себе такие же слова, которые Трамп говорит об Украине.

Альянс НАТО на этом этапе входит в большой политический кризис. И мы это почувствуем уже в ближайшие месяцы – на этапе более предметных торгов Трампа с Путиным.