Досрочный отъезд Трампа с саммита "Семёрки" и внезапное появление Кита Келлога в Минске 21 июня заняли второе и третье места в новостной ленте после нападения Израиля на Иран. Петербургский типа экономический форум "путина" лишь фонил радиацией зла и привлекал внимание только тех, кто по работе отслеживает рашистов или продвигает их нарратив, подобно хорошей русской и плохой еврейке Юлии Латыниной.

Латыниной и Темиру Сариеву, экс-премьеру Кыргызстана, можно выделить пятое и четвёртое место. Сариев на форуме потребовал предоставить кыргызам особый статус в РФ, ссылаясь на то, что они были в Панфиловской дивизии, спасавшей Москву в 1941 г., активно воевали, а в 2022 г. первыми поддержали СВО. Сариев не объяснил, чего именно хочет, но так как он возглавляет Торгово-промышленную палату Кыргызстана, то можно догадываться.

Два московита, сидевшие в президиуме по обе стороны от Сариева, с недоумением переглянулись, но дважды на всякий случай похлопали оратору. Зал, видя, что президиум хлопает в ладоши, тоже аплодировал. Так под аплодисменты особый статус кыргызов и завели на форум. Потом Госдума и вся кремлёвская рать стали вспоминать, чем кыргызы поддержали первыми СВО. Но ничего не припомнили, кроме пары уголовных дел для участников СВО из Кыргызстана. В итоге согласились, что кыргызы во второй мировой войне участвовали, но не настолько, чтобы позволить им свободно вести бизнес в РФ, свободно передвигаться по ней, говорить на своём языке и не избегать встреч с ментами.

В общем, зря кыргызы защищали Москву, никакой благодарности. Даже памятника им в Москве нет, в отличие от азербайджанцев, которые сейчас такой себе выбили, напирая на сбитый рашистами в декабре 2024 г. самолёт. Памятник украинцам, защищавшим в 1941 г. Москву, тоже не намечается, а памятники Сагайдачному в Судаке и в Мангуше под Мариуполем московиты снесли сразу после оккупации по программе "денацификации Украины". Оказывается, Петро Сагайдачный тоже был "бандеровцем" и "укронацистом" за 300 лет до рождения Степана Бандеры. В журнале "Киевская старина" в конце XIX в. была статья, что и Богдан Хмельницкий тоже был "укронацистом", так как участвовал в походе Сагайдачного на Москву, за что был награждён саблей от королевича Владислава.

По оригинальности мысли Сариев явно превзошёл деукронацификаторку Латынину, разразившуюся текстом: "Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. Украина в ее нынешнем виде, тот режим, который существует в Украине, та идеология, представляют собой действительно чрезвычайный исторический вызов к существованию исторической россии. Нейтральная Украина, Украина многонациональная, Украина, которая помнит свои российские корни, и Украина, которая помнит свои украинские корни, это то, что можно приветствовать двумя руками. Украина, проект, который называется "Галичина от реки до моря", он действительно очень похож на проект "Палестина от реки до моря", и да, он представляет собой стратегическую опасность россии".

Борислав Берёза уже занялся дерашизацией Латыниной.

Где Латынина нашла "российские корни" Украины и украинцев, непонятно, зная дату и обстоятельства появления Москвы. Но некоторые евреи на службе у Москвы, включая Соловьёва, превосходят московитов в рашизме. Интересно, что ни один иранец в такой апологии рашизму не участвует, и никто в Иране после начала СВО букву "Z" себе на голове не выбривал. Передачу РФ дронов и ракет в Иране отрицают, а не бравируют ею и ничего не требуют от Украины. Китай продаёт дроны и снаряды как РФ, так и Украине, но тоже ничего не требует от Украины. Требует лишь Тайвань у США и называет себя миротворцем. В США недоумевают, так как это их армия освобождала в 1945 г. Тайвань, и подумывают, а не поднять ли тему Курил и Пруссии.

Можно сказать, что благодаря Сариеву форум в Петербурге таки привлёк к себе долю внимания, поскольку речь на нём "путина" была нудным повторением речей Соловьёва и Латыниной. Московиты утверждают – "Повторение – мать учения" и "Сколько ни учись, всё равно дураком умрёшь". Поэтому особо не учатся, а больше повторяют. Трамп хочет их от этого отучить, для чего Келлог и прилетел в Минск без шума.

Внезапный отъезд Трампа, а с ним и Рубио, с "Семёрки" был столь важным событием, что Белый дом оказался вынужден его объяснять. Объяснение звучало так, Трамп уехал не только из-за нежелания встречаться с Зеленским, как массово пишут в СМИ, но и потому что Макрон достал его Гренландией. Белый дом разложил яйца сразу в три корзины, но так как "Политико" наехала на Ермака, то было очевидно, что Макрон и Гренландия тут больше по соображениям дипломатичности.

В Белом доме по-прежнему не хотят видеть обоих ни в костюмах, ни в любой другой одежде и настаивают на выборах, в чём продолжают линию Байдена, который тоже примораживал помощь Украине, надеясь добиться выборов. У Байдена не получилось.

У Трампа тоже не получается. Вместо выборов Банковая предлагает перестановки в правительстве, смену глав антикоррупционных служб, объявила тендер на добычу лития в Кировоградской области и ещё немного помучается, но разрешит Порошенко пользоваться деньгами, чтобы мог сам платить за квартиру.

В Белом доме морщатся, но пока терпят, и лишь выказывают своё неудовольствие по мелочам в виде отказов встречаться с Зеленским и Ермаком. В целом, ведут себя почти как в отношении "грузинской" Мечты. В сентябре, когда в США закончится финансовый год, и надо будет принимать новый госбюджет, команда Трампа начнёт отрываться на Банковой по полной. За всё это Банковая ещё до инаугурации Трампа объявила его другом "путина", агентом кремля и невесть кем, в чём с нею солидарны Демпартия и израильское лобби в США. Инициатива исходила от них, а Банковая лишь подключилась по своим причинам. Не удивительно, что Белый дом платит ей той же монетой, что поначалу даже озадачивало московитов, уверовавших в свой тезис об Украине как марионетке США. Если долго его повторять, то не только заучишь, но и уверуешь.

Так как не только у Зеленского, но даже у Безуглой, закончились идеи, планы побед, стойкости и генералы, которых можно уволить, то пришлось согласиться с планом Трампа, что освобождение Украины будет происходить дипломатическим путём. Есть ещё фонтан идей – Арестович, но он переехал в США, и показательно там фонтанирует, чтобы никто в Украине не нёс подобную пургу.

Трамп на это сказал "Окей", но ещё в Овальном кабинете предупредил Зеленского, что у того нет козырей для такой крутой игры. Все козыря у меня, заверил Трамп, из-за чего с Зеленского стала сползать треуголка Наполеона, с чем было сложно примириться. В итоге Трамп уже избегает встреч с Зеленским, как пустой траты времени. Дональду исполнилось 79 лет, и он ценит время, так как его не купишь за деньги, даже за большие.

Появление Келлога в Минске – это новый "козырь", который Трамп вводит в игру по формуле, а что, если потренироваться на лукашенке и снять с него что-то из санкций в обмен на освобождение политзаключённых. Например, разрешить купить оборудование для модернизации двух стекольных заводов в Гомеле и Гродно. Пусть делает бутылки и продаёт в РФ. Заодно показать Москве, что и ей могут выписать послабления, если на переговорах с Украиной будут подвижки. Трамп уже заявил, что небольшие подвижки есть, но не сказал какие. Видимо, имел ввиду процесс обмена пленными.

Петер Сийярто ещё до приезда Келлога в Минск, находясь на форуме в Петербурге, предложил Венгрию как площадку для переговоров Украины с РФ. Сийярто не первый раз делает такие предложения, но когда оно появляется за день до неожиданного прибытия Келлога в Минск, то это не кажется только его личной инициативой. Тем более в контексте той предвыборной полемики о российско-украинской войне и принятии Украины в ЕС, которая поднимается в Венгрии.

Предложение Сийарто имеет шанс, так как переговоры в Стамбуле напоминают о 2022 г., а Минск станет приемлемым только когда из него исчезнут лукашенко и войска РФ. С Будапештом другие аллюзии, но партии Сийярто придётся резко сократить выпады в адрес Украины. Переговоры в Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане и где-либо в этом регионе стали невозможны из-за войны, начатой Нетаньяху, поскольку все отменяют или ограничивают авиаперелёты. Похоже, Келлог попутно тестирует, куда их можно перенести, и обсудил это с московитами, тоже прилетевшими в Минск.

По факту в кремле сейчас ждут резолюций саммита НАТО в Гааге. Поэтому "путин" и говорил, что новый раунд переговоров пройдёт после 22 июня, а администрация Трампа просит НАТО не сильно пугать в них Москву. Обещания устроить шмон "теневому" флоту РФ на Балтике – это тот козырь, который Европа вводит в процесс переговоров независимо от США. В кремле могут сколько угодно рычать из-за этого, и опять объявить о военно-морских учениях на Балтике с 20 по 27 июня, но РФ уже не уклониться от участия Европы в российско-украинских переговорах.

Европа принуждает РФ считаться с собой и с Украиной, а Трамп готовит США к роли строгого учителя, который будет заставлять московитов повторять три раза в день: Европа и Украина – это не марионетки США. Будете повторять чаще, если не выучите наизусть.