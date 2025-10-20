Трамп шлет Нетаньяху горячий утюг через Вэнса

Українська
Трамп вновь взялся за правительство Нетаньяху после того, как довёл кремлёвцев до такого состояния, что они согласились срочно направить "путина" в Будапешт, предпочтя его Ватикану, и тем более Гааге. В результате с 21 октября ожидается прибытие в Израиль делегации США во главе с Вэнсом. В её составе будет и Виткофф, вопреки слухам, что он миссию выполнил и вернётся к своему обычному бизнесу.

Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе прошёл в понедельник 13 октября, но уже в пятницу 17 октября Трамп выписал командировку Вэнсу. Первая информация об этом появился 18 октября в субботу. Встреча с Зеленским и другими официальными лицами не помешали Трампу думать об Израиле и Палестине, и как исправить ошибки, допущенные ООН в 1947 г. и Нетаньяху 7 октября 2023 г., когда тот открыл перед Хамас "дверь" и пригласил войти.

В 1947 г. ООН допустила две фатальные ошибки. Первая, использовала древнеримский термин "Палестина", чуждый арабам и евреям. Издержки академического образования, но в итоге появился лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной", не оставляющий Израилю права на существование. Если бы ООН вместо государства Палестина передало части Трансиордании (подмандатной Великобритании) с большинством арабоязычного населения Иордании и Египту, а остальные – Израилю, то войн, с вероятностью более 90%, там не было бы. Если и случились бы, то давно закончились.

Вторая ошибка – слепое следование экспертами ООН правилу: еврейское поселение относим к Израилю, арабское – к Палестине. В результате получилась "чересполосица". Эксперты не учли и то, что часть поселений была основана евреями, приехавшими в рамках сионистского движения, аналогичного движению "Назад в Африку" из США. Это создавало проблему местных и понаехавших, когда число тех стало быстро расти. С ней столкнулись уже британцы: в конце 1920-ых были стычки местных с приезжими евреями и тем запретили покупать землю и селиться в Трансиордании.

Поэтому решение ООН о создании Израиля и Палестины, двух государств, которые экзистенциально накладывались одно на другое, стало де-факто сигналом к началу массы локальных войн местных с понаехавшими, которые британцы сдерживали 20 лет. Далее всё пошло по экспоненте и выстраиванию идеологических конструкций с обеих сторон. Израильский нарратив – мы вернулись на землю предков. Арабо-палестинский – мы не против евреев как таких, пусть живут среди нас, но против сионистов как колонизаторов. Независимо от того, они религиозные сионисты или социалистические, обещающие нам социальную гармонию и научно-технический прогресс.

Часть религиозных евреев из тех, кто жил в Халифате до и после распада, в государстве крестоносцев, при Османах и британцах, считает создание государства Израиль глупым проектом сионистов и ООН. Они тоже имеют, как показали сентябрьские демонстрации против "правой" коалиции Нетаньяху, последователей. Но так как они религиозны, то "эксперты" называют их "ультраправыми", из-за чего становится неудобно за экспертов.

Приемлемый способ исправить обе ошибки ООН нашли в 2024 г. британцы и советники Байдена. Они предлагали создать эмират Газа, а Палестину ООН свести к существующей автономии в рамках Израиля и закрыть вопрос навсегда. Идея с эмиратом в Газе – это де-факто политическое обнуление Хамас. Эмират может быть абсолютной монархией и долго обходиться без выборов, парламента и партий. В случае Газы – даже без армии и полиции, которых заменил бы интернационал миротворческих сил. Роспуск и разоружение Хамас в это входят по умолчанию.

Если правительство Нетаньяху действительно хотело бы, как уверяет, обнулить Хамас, то это идеальный вариант, гарантирующий 20-50 лет мира. Но оно заявило – никакого эмирата в Газе никогда, и Байден сник. Нетаньяху не для того в 2023 г. открыл двери Хамас, чтобы так просто их закрыть и заколотить миротворцами ООН на границе длинной всего в 60 км.

Поэтому в администрации Трампа логично полагали, что Нетаньяху сорвёт перемирие, как только получит всех 20 пленных израильтян в обмен на 2 тыс. пленных палестинцев из Хамас, Фатх, беспартийных и просто случайно арестованных. Аналитики и разведка США не ошиблась – Нетаньяху попиарился на обмене, и с воскресенья 19 октября начал опять бомбить Газу, несмотря на то что знал, – в пятницу Трамп выписал командировки Вэнсу и Виткоффу. Он нашёл три повода: Хамас не смог вовремя отыскать в завалах тела всех пленных израильтян, которых убил Нетаньяху, когда делал руины из Газы, Хамас начал казнить коллаборантов, которым Нетаньяху поставлял оружие, и кто-то выпустил ракету по израильским солдатам, когда они демонтировали блокпост на границе с Египтом.

Всё это не было достаточным основанием для срыва перемирия. Но у эрзац-фашистов из правительства Нетаньяху – главы службы безопасности Бен-Гвира, министра финансов Смотрича и военного министра Каца не было желания его подписывать ни в январе перед инаугурацией Трампа, ни сейчас. В обоих случаях Нетаньяху уговорил их сделать это, но они опять сорвали весь процесс. Бен-Гвир никогда не скрывал, что стремится к аннексии Газы и выселению из неё всех палестинцев, пусть и не сразу. Нетаньяху тоже стремится к этому, но не может говорить как тот. Он ориентируется на иной пул избирателей, чем Бен-Гвир и Смотрич.

В 2005 г. Израиль снёс все еврейские поселения в секторе Газа и вывел свои войска, так как стал очевидным провал стратегии колонизации этой территории по образцу западного берега р. Иордан. Сектор Газа слишком мал, чтобы как там строить отдельные поселения с зоной безопасности. "Автономия" для арабских улиц и кварталов в секторе Газа тоже была на грани бюрократического идиотизма. Поэтому захват Газы возможен только по рецептам Бен-Гвира, что тот с Нетаньяху и делают, превращая её в руины и устраивая голодомор.

Поэтому правительство Нетаньяху против эмирата в Газе по плану Байдена, и против плана Трампа, отказавшегося от идеи абсолютной монархии в пользу партий и выборов, что явно будет более сложным процессом. Де-факто и против роспуска Хамас, так как он нужен Нетаньяху для продолжения войны.

В этом Нетаньяху подобен "путину". Он тоже не хочет и не может заканчивать войну, которую сам начал. Почти по тем же причинам, что и тот. Поэтому действует в тандеме с Москвой. Для обоих миротворчество Трампа грандиозная помеха. В результате оба играют на его устранение – "хорошие русские" и плохие евреи, обитающие вне Израиля, в унисон льют на Трампа разную грязь. То Трамп у них агент кремля "Краснов", то он хочет стать королём в США. При этом, чем дольше Нетаньяху бомбил Газу, тем больше рос рейтинг Хамас.

В 2025 г. у Нетаньяху и "путина" появилась новая проблема – миротворец Трамп с горячими утюгами. Поэтому в 2024 г. израильское и московское лобби в США играли в унисон против него. Как посредник и миротворец Трамп обязан сглаживать острые углы утюгом, иногда горячим. На минувшей неделе он проделал это с "путиным" и тот срочно захотел в Будапешт. После налёта Израиля на переговорную площадку в Катаре проделал это с Нетаньяху и тот быстро подписал перемирие с Хамас. Периодически прикладывает утюг и к Зеленскому и напоминает, что ещё в 2020 г. говорил ему: Андрей Деркач – агент кремля и его плёнки про Порошенко "липа". Поэтому на Банковой после каждой встречи с утюгом поднимают волну: Трамп – агент кремля "Краснов" и продал Украину "путину".

На этой наделе горячий утюг к Нетаньяху будет прикладывать Вэнс, а Виткофф будет объяснять, что для исправления ситуации уже мало просто перестать бомбить Газу, нужно ещё вывести оттуда ЦАХАЛ, конкретизировать размещение миротворцев, в том числе и в Израиле, и ещё определиться с датой выборов в 2026 г. Если миссия Вэнса и Виткоффа увенчается успехом, то ЦАХАЛ можно будет скоро поздравить с началом демобилизации. Египет ещё до бомбардировки Газы в воскресенье согласился разместить на своей границе с Газой отряд турок и европейцев. Если они зайдут в Газу, то даже Кац с Бен-Гвиром вряд ли решатся её бомбить. Для симметрии и надёжность какие-то миротворцы разместятся и в Израиле – это комфортней, чем в руинах Газы.

У миссии Вэнса сильные карты на руках. Нетаньяху, видимо, уже позабыл, что около 80% делегаций покинули зал во время его выступления на Генассамблее ООН. Сейчас по Израилю за срыв перемирия начнёт прилетать со всех сторон. В том числе и из Европы. Израилю будет сложнее, чем РФ переносить торговую блокаду, и продолжать продавать себя Европе как "бронещит" от колонизации её мусульманами. Странный щит, если почти во всех странах Европы из-за него есть диаспора палестинцев. Старый нарратив "Израиль – оплот цивилизации в "дикой" Азии" ещё можно успешно продавать в РФ, но уже сложно в Израиле, и тем более в Америке и Европе. В резерве у Трампа есть ещё его фирменные торговые пошлины и возможность закрыть финансовый переток из госбюджета США в Израиль.

Поэтому правительству Нетаньяху придётся принять условия Трампа, разумеется, если оно не планирует ликвидировать государство Израиль. Принимать будут по-еврейски, то есть с большим гембелем, переходящим в предвыборную компанию в Кнессет. Нетаньяху в воскресенье предусмотрительно переименовал в "Войну за возрождение" превращение Газы в руины, что два года называл операцией "Железные мечи". С венком триумфатора под мышкой, завернутым в целлофан, чтобы не налипла грязь и кровь, он уже готовится к выборам. Нетаньяху логично полагает – выборы это то, что позволит ему не выполнять или выполнять спустя рукава соглашение, к которому его сейчас принудит Вэнс. К тому же, он знает, что железо надо ковать, пока не остыло.

Во всём этом несложно разглядеть много аналогий и по развитию ситуации в Украине после встречи в Будапеште.

Под утюг Трампа скоро попадут и грузинские "мечтатели" о "расеи". Эти сами крупно напросились, когда 18 октября вдруг стали штрафовать на 5 тыс. лари (1852 доллара) все автобусы и автомобили, везущие пассажиров из Армении. Москва так запускает конфликт "мечтателей" с Арменией не только с прицелом свалить в 2026 г. на выборах партию Пашиняна, но и для создания США и ЕС новой головной боли. Создаёт её перед встречей в Будапеште, чтобы предложить – мы можем сделать вам кое-какие уступки на Кавказе и по линии Израиль – Газа – Сирия, но вы сделаете их нам в Украине.

Украина, стараниями Трампа, растёт в цене. Если в 2015-2016 г. московиты разгоняли тему – Обама готов обменять Украину на Сирию, то теперь они предлагают Трампу уже не только Сирию. Похоже, в этот список Москве скоро придётся добавить Венесуэлу, а может и Никарагуа, где всё зашло в тупик. Даже строительство Китаем канала, альтернативного Панамскому. Боливия отвалилась от Москвы сама. На президентских выборах во второй тур там прошли два одинаковых "капиталиста", а "социалист" от партии Эво Моралиса пролетел. Триада из чависта Мадуро, Лулы да Силвы и боливийских "моралистов" дала глубокую трещину.

