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Трамп считает, что войну нужно завершать, но не говорит как

Александр Кочетков

Трамп считает, что войну нужно завершать, но не говорит как
Трамп считает, что войну нужно завершать, но не говорит как

Д. Трамп заявил, что воздушные атаки городов — это позорно, особенно мост, далекий от линии фронта (а прифронтовые что, можно?). То есть ему докладывают о том, медведев издевается над ним в соцсетях, а пути — в реале.

Соответственно, Трамп намерен ввести свои "адские" санкции в действие, о чем он заявил в Белом Доме. И добавил, что не знает, повлияют ли эти санкции на Россию.

Собственно, именно это сложение и характеризует политику Трампа наиболее точно. Если с ЕС, Китаем, заметными странами БРИКС он тщательно готовит свои любимые "дела", торгуется за каждый процент и сразу называет достигнутые соглашения лучшими за всю историю США, то с недоимперией он ведет себя вяло и неуверенно.

При этом Дж. Келли, который сейчас представляю США в ООН, заявил, что Трамп хочет, чтобы война России против Украины была закончена до 8 августа. Ну, хочет… А что для этого собирается делать? Пока ничего решительного, что действительно могло бы повлиять на Россию.

И снова С. Виткофф отправляется в Россию о чем-то договариваться. О чем?

Есть только два сценария развития событий.

Первый: США совместно со странами НАТО разрабатывает и реализует план радикального сокращения поступлений денег от торговли энергоносителями в Россию. И это только экономические санкции на тех в мире, кто эти энергоносители покупает, но и блокирование теневого танкерного флота недоимперии.

Второй: Трамп просто забывает обо всех своих мирных обещаниях и обязательствах и делает вид, что все это выдумки проклятых демократов во главе с Б. Обамой, Х. Клинтон и Дж. Байден. И эта война — не его война... Дальше мы все это много раз слышали.

Второй сценарий кажется мне более вероятным.

Источник:facebook.com

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