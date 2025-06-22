Трамп решил бомбить Иран. Израиль радуется, Иран не очень

Напряглись и на фондовом рынке. Как оказалось, Трамп не всегда сдает назад. И TACO, на котором все росло в мире последние несколько месяцев, не всегда работает.

А еще радуется Путин. И нам в темноте несет ничего хорошего. Кроме приятного ощущения мести. За шахеды. Но это эмоции. Рацио говорит о другом.

Россияне, конечно, для вида будут топать ножками, писать злые посты и кричать о нарушении суверенитета.

Но это для вида. Ибо сделанное Трампом этой ночью дает им несколько весомых плюсов.

- цена на нефть снова может подрасти. Еще до бомбометания нефть стоила на 15 процентов дороже, чем мы видели в последние месяцы. Что очень помогает проблемному российскому бюджету. И проблемной российской экономике. Покупая Путину время для продолжения войны. Теперь есть риск эскалации и давление на цену будет дополнительно. Трафик в персидском заливе уже ограничился. Трейдеры боятся ответа Ирана.

– США втягиваются в новую войну. И это будет ослаблять Вашингтон и НАТО в целом. И чем глубже США втянется, тем Путину лучше.

– увеличение хаоса в ключевом регионе. А Россия всегда сеет хаос. Постоянно. Это их основная стратегия.

- меньше внимания российской агрессии против Украины.

Да, Трамп, конечно, продемонстрировал, что он способен на поступки. Но продемонстрировал он это в тот момент, когда Израиль проделал всю основную работу. Когда риски стали минимальными. И можно просто повесить медальку. Это точно не означает, что Трамп способен к решительным действиям против России. У России уже есть ядерная бомба, и много, а у Ирана их нет. Поэтому Путину нечего бояться, что в следующий раз Трамп сбросит бомбу на его бункер.

И да, Иран не друг России и не союзник. Они использовали друг друга. В том числе Россия за деньги купила в Иране (ранее покупала) шахеды, убивавшие украинцев. И сейчас у нас нет симпатии к Ирану. Но это не значит, что эскалация на Ближнем Востоке в наших интересах. И не значит, что Россия страдает ослаблением Ирана.

Многое зависит от того, как ответит Иран. И во что он что-то значит. Но это все влияет уже на уровень вреда, но, конечно, не меняет сущности.

И если вы ждете, что вдруг в Тегеране может произойти революция и к власти придет демократ либерал, то не хочется вас разочаровывать… но…