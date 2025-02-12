Трамп пытается подставить Израиль

Присоединение к США новых территорий - настоящая идея фикс Трампа. Он, видимо, считает, исходя из исторического опыта, что так можно установить авторитарную власть, добиться восхищения плебса и покорности элит. А именно это - его цель на новом президентском сроке.

Трамп обещал сделать Америку "вновь великой", но в экономике каких-то серьезных успехов не ожидается. Поэтому он решил расширить границы страны и продать это обывателям как возрождение американского величия. Идея не просто архаичная для 21 века, но близкая к безумию, как впрочем и сам ее автор.

С присоединением Гренландии и Панамского канала у Трампа явно ничего не получается. Однако ему пришла еще более абсурдная идея. Он пообещал сделать американским сектор Газа. Причем чужими, израильским руками.

Его дружок-Нетаньяху, похоже, готов подыграть этой авантюре. Трамп заявил, что если к субботе не освободят всех израильских заложников (что абсолютно нереально), то он устроит в Газе "настоящий ад". Причем США там воевать не планирует. А вот Нетаньяху уже заявил о готовности возобновить боевые действия.

Логика Трампа проста, как девелоперский проект в 19 веке на Диком Западе. Для начала Израиль должен зачистить Газу от ее жителей. Два миллиона палестинцев не примет ни одна страна, а значит, значительная их часть должна быть уничтожена в ходе бомбардировок а-ля Дрезден. Остальных, под давлением гуманитарной катастрофы, вынуждена будет принять гуманная Европа. После этого Израиль передаст Трампу Газу, а он присоединит ее к США и превратит в "Ближневосточную Ривьеру". Совершенно непонятно откуда возьмутся необходимые для этого многие миллиарды долларов, но, похоже, он об этом даже не задумывается. Иного варианта для реализации претензий Трампа на Газу просто нет.

Нетаньяху вроде бы деменцией не страдает и должен понимать, что планы Трампа безумны. Но американский карт-бланш на уничтожение Газы (о чем давно мечтают его фашистойдные партнеры по коалиции) возможно имеет шанс соблазнить израильского премьера, для которого продолжение войны - гарантия сохранения кресла.

Надеюсь, конечно, что всё это закончится очередной пустой болтовней. Если же все-таки израильтяне станут таскать для Трампа каштаны из огня, даже частично начнут реализовывать его безумные планы - это будет большой бедой не только для палестинцев, но и для Израиля (но, кстати, не для Хамас, который будет продолжать наносить удары из-за границы, как в свое время ООП). В такой ситуации ответственность за этническую чистку и связанные с этим огромные проблемы в отношениях со всем миром лягут не на Трампа, а на Израиль. Причем критические проблемы будут у Израиля по этому поводу и в отношениях самими США, после неизбежного ухода Трампа.