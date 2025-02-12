Трамп намагається підставити Ізраїль

Приєднання до США нових територій – справжня ідея фікс Трампа. Він, мабуть, вважає, виходячи з історичного досвіду, що так можна встановити авторитарну владу, здобути захоплення плебсу та покірність еліт. А саме це – його мета на новому президентському терміні.

Трамп обіцяв зробити Америку "знову великою", але в економіці якихось серйозних успіхів не очікується. Тому він вирішив розширити кордони країни та продати це обивателям як відродження американської величі. Ідея не просто архаїчна для 21 століття, але близька до божевілля, як і сам її автор.

З приєднанням Гренландії та Панамського каналу у Трампа явно нічого не виходить. Однак йому прийшла ще абсурдніша ідея. Він пообіцяв зробити американським сектором Газа. Причому чужими, ізраїльськими руками.

Його дружок Нетаньяху, схоже, готовий підіграти цій авантюрі. Трамп заявив, що якщо до суботи не звільнять усіх ізраїльських заручників (що абсолютно нереально), то він влаштує в Газі справжнє пекло. Причому США там не планує воювати. А ось Нетаньяху вже заявив про готовність поновити бойові дії.

Логіка Трампа проста, як девелоперський проект у 19 столітті на Дикому Заході. Для початку Ізраїль має зачистити Газу від її мешканців. Два мільйони палестинців не прийме жодна країна, а отже, значна їх частина має бути знищена під час бомбардувань а-ля Дрезден. Решту під тиском гуманітарної катастрофи змушена буде прийняти гуманна Європа. Після цього Ізраїль передасть Трампу Газу, а він приєднає її до США і перетворить на "Близькосхідну Рів'єру". Абсолютно незрозуміло, звідки візьмуться необхідні для цього багато мільярдів доларів, але, схоже, він про це навіть не замислюється. Іншого варіанту реалізації претензій Трампа на Газу просто немає.

Нетаньяху начебто деменцією не страждає і повинен розуміти, що плани Трампа шалені. Але американський карт-бланш на знищення Гази (про що давно мріють його фашистічні партнери по коаліції) може мати шанс спокусити ізраїльського прем'єра, для якого продовження війни - гарантія збереження крісла.

Сподіваюся, звичайно, що все це закінчиться черговою порожньою балаканею. Якщо ж ізраїльтяни тягатимуть для Трампа каштани з вогню, навіть частково почнуть реалізовувати його божевільні плани - це буде великою бідою не тільки для палестинців, а й для Ізраїлю (але, до речі, не для Хамас, який продовжуватиме завдавати ударів з-за кордону, як свого часу ОВП). У такій ситуації відповідальність за етнічне чищення та пов'язані з цим величезні проблеми у відносинах з усім світом ляжуть не на Трампа, а на Ізраїль. Причому критичні проблеми будуть у Ізраїлю з цього приводу і у відносинах самими США після неминучого відходу Трампа.