Трамп поражен: Киев разрушает миф о непобедимости России

- Господин президент, вы любите победителей. По-вашему, Зеленский сейчас побеждает?

- Он справляется достаточно хорошо – как ни крути. По крайней мере, не сдает позиции. Несмотря на большие потери по обе стороны, он справляется хорошо. Надо отдать ему должное – он смел. У него прекрасное вооружение. Но у него тоже есть замечательные люди, у него есть бойцы.

В последние несколько недель от Трампа и его должностных лиц в сторону Украины звучит немало благосклонных слов. Марко Рубио назвал украинскую армию сильнейшей в Европе, а удары вглубь по территории России – очень эффективными. Министр войны Пит Гэгсет в необычном для себя тоне отметил устойчивость украинской армии на поле боя. Трамп описал свой разговор с Зеленским на протяжении G7 как "очень, очень хорошую", и вот теперь - новый комментарий в Овальном кабинете о смелости и хорошей работе.

На днях в комментарии для Foreign Policy я упомянул, что в течение десятилетий Кремль очень успешно цементировал на Западе миф о непобедимости России. О том, что ее нельзя преодолеть – и особенно таким странам, как Украина. Многими в Америке это до сих пор воспринимается как бесспорный факт и часто приводится как последний аргумент против большей поддержки Украины.

Впрочем, Киев этот миф постепенно разрушает – и тоже делает это эффективно. Это не новое дело, мы видели успех в Черном море или блестящую операцию СБУ по уничтожению российской авиации. Но ежедневные атаки Украины по российским НПЗ - и особенно по Санкт-Петербургу и Москве - работают на публичное восприятие гораздо лучше, потому что имеют дополнительную составляющую.

Видео и фото с огромными столбами черного дыма над Москвой очень визуальны. Они поражают, заседают в памяти, и самое важное – вызывают эмоцию. Закономерно, что эти кадры разобрали все большие телеканалы в США, а The New York Times даже поместили фото атак на первую полосу: картинка действительно яркая.

Во-вторых, для уставшей новостями о войне американской аудитории, часто наблюдающей за ней как за жестоким реалити-шоу, это что-то новое. Такое, чего раньше не было. Еще два года назад Путин угрожал красными линиями, если Украина не дай Бог ударит АТАКАМСами по Курску, Белгороду или Крыму. И большинство на Западе слушали эти угрозы и боялись Страшной Эскалации. Теперь украинские дроны долетают до Москвы – и один за другим попадают в цель. Эти систематические удары, подкрепленные поразительными изображениями, говорят красноречивее, чем любая пропаганда России о собственной неуязвимости.

В администрации США, конечно, это все видят. Впрочем, надо понимать, что Дональд Трамп в большинстве своем мыслит и действует так, как он чувствует в конкретный момент. Сегодня он может испытывать по одному, завтра какой-то звонок или что-то другое это ощущение может изменить. Мы это уже проходили - с заявлениями о российском "бумажном тигре", Аляске, Томагавках и других. Поэтому публичная риторика это однозначно хорошо, но очень важно, чтобы она трансформировалась в решение. Например, о совместном производстве ракет в Patriot или санкциях против российской нефти. Очень надеюсь, что эти решения удастся продвинуть, пока открыто это благоприятное окно. Но без них говорить об изменении сознания или подхода на системном уровне – как и в прошлые раз – будет преждевременно.