Трамп подарил Путину шанс выйти из войны: окно возможностей закроется 9 мая

У России были два шанса выйти из нынешней великой войны если не полной победительницей, то где-то между отметками "победа" и "частичная победа" или "частичная победа" и "ничья".

Первый – в конце весны 2022 года, второй – в конце осени того же года.

Но Путин известен тем, что из всех вариантов всегда выбирает самый плохой. Поэтому вместо того, чтобы выскочить с награбленным чужим и сохранить свое, он решил дожать жертву, несмотря на свои потери.

Третий (возможно последний) шанс остаться "при своих" ему сейчас подарил Трамп. Окно открылось 20 января и закрывается 9 мая. Теоретически, у Путина еще есть время для мегафинта прямо под свой праздник победоносства.

Однако что-то мне подсказывает, что Путин принял решение наложить кучу предложения Трампа и пойти на новый круг эскалации - до конца осени 2025 года.

Следовательно, если через несколько дней в присутствии сюзерена – императора Си – не будут сказаны неожиданные слова о мире, это будет означать одно.

Что Россия решила вести войну до конца. Своего. Неотвратимого.