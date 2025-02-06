Трамп организует Ривьеру не только в Газе

Знаете зачем Трампу Гренландия? Он переселит туда палестинцев из Газы (это настолько же реалистично, как вариант Иордании или Египта), а потом устроит в прибрежной зоне Гренландскую Ривьеру, пятизвездочные отели, казино и, конечно же, самые длинные комфортабельные пляжи.

А на месте Газы он устроит, как и обещал, другую, Газанскую Ривьеру. Это будет зона экстремального отдыха. Среди услуг для любителей приключений будут отражение нападения террористов и бег по тоннелям в поисках незаминированного выхода.

И везде он построит Трамп Тауэры. В Гренландии они будут изо льда, а в Газе - из песка.

А ещё он введет таможенные пошлины на лед из Канады и песок из Мексики. В виски в американских барах будут класть только гренландский лед от The Trump Organization. В страхе перед такими разорительными пошлинами, Канада тут же присоединится к США в качестве нового штата. Мексика тоже попросится в Штаты. Трамп ее вначале примет, а потом объявит всех мексиканцев нелегальными эмигрантами и сошлет в концлагерь на базу в Гуантанамо. А в Мексике поселит эскимосов из Гренландии, чтобы не мешали ему добывать лед для виски.

Также Трамп прикажет Саудовской Аравии и Кувейту опустить цены на нефть и это позволит американским нефтяникам повысить на нее цену, чтобы было выгоднее "бурить, детка, бурить".

Ну и, конечно, он остановит войну, по нынешней линии фронта, чтобы получить от Украины редкоземельные металлы, которые находятся на оккупированной Россией территории…

Бред, скажите вы. Но не больший, чем его реальные заявления.