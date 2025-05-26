Трамп не доволен тем, что делает Путин

"С Путиным что-то произошло, а все, что говорит Зеленский, создает проблемы".

"Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает многих людей, и я не знаю, что, к черту, с ним произошло. Я знаю Путина давно. Всегда ладил с ним, но он выпускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это совсем не нравится. Мы посреди процесса переговоров, а он стреляет".

На вопрос, рассматривает ли он введение дополнительных санкций против России, Трамп ответил: "Абсолютно. Я не знаю, что произошло с Путиным."

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то произошло. Он совсем сошел с ума! Он без надобности убивает кучу людей, и я говорю не только о солдатах".

По городам Украины без всякой причины запускают ракеты и беспилотники. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это правда.

Так же президент Зеленский не оказывает своей стране никакой услуги, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его рта, создает проблемы.

Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа.

Что касается Зеленского, то Трамп, скорее всего, говорил о комментарии, который в воскресенье распространили многие американские СМИ - "Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина".