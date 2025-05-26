Трамп не задоволений тим, що робить Путін

"З Путіним щось сталося, а все, що каже Зеленський, створює проблеми". Ввечері в неділю, повертаючись з гри в гольф, Дональд Трамп прокоментував журналістам масовані обстріли Росією українських міст.

"Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багатьох людей, і я не знаю, що, в біса, з ним сталося. Я знаю Путіна давно. Завжди ладнав з ним, але він випускає ракети по містах і вбиває людей, і мені це геть не подобається. Ми посеред процесу переговорів, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах".

На запитання, чи розглядає він введення додаткових санкцій проти Росії, Трамп відповів: "Абсолютно. Я не знаю, що сталося з Путіним." Згодом президент написав розлогіший допис у соцмережах:

"У мене завжди були дуже добрі стосунки з Владіміром Путіним, але з ним щось сталося. Він зовсім З'ЇХАВ З ГЛУЗДУ! Він без потреби вбиває купу людей, і я говорю не лише про солдатів.

По містах України без жодної причини запускають ракети та безпілотники. Я завжди казав, що він хоче ВСЮ Україну, а не лише її частину, і, можливо, це таки правда. Але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії!

Так само президент Зеленський не робить своїй країні жодної послуги, говорячи так, як він говорить. Все, що виходить з його рота, створює проблеми. Мені це не подобається, і це краще припинити.

Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна та Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю загасити великі та потворні пожежі, які розпочали через грубу некомпетентність та ненависть".

Щодо Зеленського, то Трамп, найімовірніше, говорив про коментар, який в неділю поширили багато американських ЗМІ - "Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна".