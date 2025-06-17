Трамп кидает всех

Трамп призвал Иран и Израиль заключить мирное соглашение, а потом заявил, что не возражает против участия Владимира Путина в качестве посредника: "Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго говорили об этом".Также СМИ сообщают, что Трамп запретил Израилю убивать аятоллу Хаменеи.

Трамп мечется между странами, которые воспринимает как возможный источник поддержки и денег: арабскими нефтяными монархиями, Россией и Израилем. Трамп похож на незадачливого чиновника-взяточника, берущего взятки под обещания, которые не в состоянии реализовать. Таких жуликов обычно потом бьют, но кто же побьет американского президента.

Вначале Трамп взял взятку личным люкс-самолетом и девелоперскими проектами у Катара и саудитов за то, чтобы сдержать Израиль. Однако не смог этого сделать. Израиль нанес мощный удар по Ирану. Тогда Трамп изобразил хорошую мину при плохой игре и вроде бы на словах поддержал Израиль. Однако в отличие от трижды проклятого израильскими идиото-патриотами Байдена не дал команду американской армии закрыть небо над Израилем (отсюда и гораздо большие жертвы, чем во время атаки иранцев в ночь с 13 на 14 апреля 2024 год, когда такая команда Байденом была дана).

Естественно Катар и саудиты остались недовольны и, видимо, начали давить на Трампа, чтобы он соблюдал обязательства (проплачено же уже). А еще, стремясь защитить своих иранских союзников, Трампу позвонил уважаемый им Путин и предложил свое посредничество в переговорах с Ираном.

Трамп опять начал метаться, пытаясь угодить своим арабским взяткодателям. Для этого он попытался остановить Израиль и договориться с Ираном с помощью Путина. Но здесь у него снова ничего не получилось. Израиль только закусил удила, к тому же главная его цель пока не достигнута - ядерные объекты фатально ещё не разрушены.

Трамп не смог предотвратить войну, не может остановить ее или помочь Израилю в ней победить (чтобы не обидеть шейхов и Путина). Его бессмысленные метания не могут привести ни к чему иному, кроме продолжения хаоса. Режим мулл в Иране сейчас можно дожать, персы в большинстве были бы за это только благодарны. Но США при нынешнем президенте ни на что не способны. Как обычно Трамп пытается просто всех кинуть.