Трамп и Путин не окончат войну, а заставят ее повториться в более страшном и кровавом виде

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп уверен в своей способности заключить соглашение с Россией о прекращении войны уже на этой неделе. Не буду оригинальным и скажу, что окончить войну в Украине на этой неделе невозможно. Этот скепсис разделяет и президент Украины Владимир Зеленский. Ведь даже при наличии принципиального согласия сторон согласование отдельных моментов потребует гораздо больше времени.

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Скепсису додає і заява представника Трампа в переговорному процесі Стівена Віткоффа, який зазначив, що основою відповідних угод можуть бути "стамбульські домовленості". Насправді "стамбульські домовленості" є симулякром, якого ніколи не існувало, тому що за підсумками консультацій, які проводилися в Стамбулі у 2022 році, не було узгодженого тексту домовленостей. Велику частину цих домовленостей мали винести на особисте обговорення президентів України і Росії, але це так і не було зроблено. Тим не менш, Путін постійно апелює до "стамбульських домовленостей" як до основи підсумкових мирних угод.

Втім, "стамбульські домовленості" є абсолютно неприйнятними для України передусім тому, що вони передбачають серйозне обмеження суверенітету нашої країни. І це стосується не лише вимоги надання російській мові статусу другої державної в Україні або визнання російськими окупованих територій, а ще й обмеження Збройних сил України, жорсткого закріплення нейтралітету нашої держави (не просто невступ до НАТО), обмеження будь-яких військових союзів і військової співпраці за межами України. Все це робить Україну беззахисною перед російською агресією.

Тож цілком очевидно, що на основі "стамбульських домовленостей" жодних підсумкових домовленостей бути не може. Якщо Віткофф і Трамп сподіваються за тиждень на основі путінської шпаргалки до чогось дійти, то на них чекає розчарування – такого не буде. Не знаю, скільки їм потрібно часу, щоб це усвідомити – тиждень, місяць або більше, але рано чи пізно вони це зрозуміють.

Чи хоче Путін припинення війни вже цього тижня? Не особисто, але він відповів на це питання. Лавров заявив, що росіяни готові до переговорів з Україною і з Євросоюзом, але при цьому вони будуть продовжувати бойові дії, допоки не досягнуть своїх цілей. Це, як на мене, дуже чітка відповідь про перспективи будь-яких переговорів із Росією і будь-якого "миру" з росіянами.

Для того, щоб війна закінчилася, а не призупинилася на час і не розпочалася знову, коли Росія відновить сили, потрібні надійні гарантії безпеки. До цього постійно апелює Україна і президент Зеленський. Гарантії безпеки можуть бути різні і комплексні. Найбільш дешева гарантія безпеки – це членство України в НАТО. Дешева – тому що, якщо Україна стає частиною системи колективної безпеки, вона разом з усіма іншими державами вкладається у власну безпеку і безпеку інших держав-членів Альянсу. Якщо Україна не стає членом НАТО, їй доведеться самостійно забезпечувати належний рівень власних Збройних сил і всього, що цього стосується: треба мати армію чисельністю не менше 800 тисяч, треба мати відповідні озброєння, ракети, дрони, артилерію тощо. Все це буде дуже дорого коштувати, і, очевидно, що Україна самостійно не зможе все це забезпечити повною мірою. Значить, потрібна буде допомога партнерів, капітальні інвестиції в українську оборонки на десятиліття вперед, щоб Україна могла самостійно відбити російську агресію.

Іншою гарантією може бути введення в Україну миротворців. Цей варіант теж розглядається, але сам по собі він не зможе бути гарантією безпеки, але в комплексі може бути елементом гарантій безпеки. Якщо все це буде запроваджено, високо ймовірно, що росіяни не спробують відновити бойові дії через певний час.

Якщо основою будуть "стамбульські домовленості", це означатиме, що війна повториться у ще більш страшному і кривавому вигляді через невеликий проміжок часу – через кілька років.

Україна, найімовірніше, не матиме іншого вибору, окрім як відмовитися від виконання домовленостей Путіна і Трампа, оскільки вони є неприйнятними для нас. Україна просто не зможе їх виконати. Адже роззброєння українських Збройних сил без якихось гарантій можливості відбиття російської агресії – це просто самогубство, ніхто на це не піде. Доведеться боротися за таких умов, які були у 2022 році, коли ніякої допомоги США не було, і Штати говорили лише про те, що українській владі потрібно тікати з Києва.

Ситуація повторюється – США знову займаються іграми з Росією. Цікаво, що цим займалася і адміністрація демократів, і адміністрація республіканців. Всі вони намагаються за будь-яку ціну домовитися з Росією, аби таким чином начебто вирішити проблему.

Як діятиме Трамп, коли побачить, що його ідея про досягнення швидкого миру в Україні не може реалізуватися, – це цікаве питання, на яке сьогодні ні в кого немає відповіді.

Трамп перед своєю командою поставив задачу – якомога швидше і за будь-яку ціну домогтися припинення війни в Україні. Оскільки росіяни не йдуть на жодні поступки, американці поступово переходять на позиції Росії. Але нав’язати України тупе відтворення російських забаганок не вийде.

Шантажувати Україну особливо немає чим, тому що допомоги США вже й так не надають і нічого не обіцяють. Хіба що Штати можуть шантажувати відключенням Starlink, але Україна до цього готується.

Власне кажучи, жодна допомога з боку США не може перекрити ті ризики, які створять гіпотетичні домовленості Трампа і Путіна для України.

Відтак, важко сказати, чим закінчаться переговори Трампа і Путіна, але, схоже, що Путін і не розраховує на їхній результат. Путін і так добивається своїх цілей: він уже прорвав дипломатичну ізоляцію, увійшов до кола держав, з якими спілкуються США публічно і відкрито, шляхом маніпуляцій адміністрацією Трампа домагається припинення будь-якої допомоги Україні на час чи назавжди. Тож Путін виграє час і досягає дипломатичних результатів, а на даному етапі це його цілком задовольняє. Путіна цілком влаштовує те, що Трамп прагне припинити вогонь, він маніпулює цим прагненням і, схоже, на даному етапі навіть не планує завершувати війну.

Петро Олещук, політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціально для Главреда